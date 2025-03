L'édition Murasaki 紫 conserve le même moteur BOXER SUBARU de 2,4 litres à 228 chevaux, procurant une plage de couple linéaire et un bas centre de gravité. Une boîte manuelle à 6 rapports rapprochés est livrée en exclusivité sur cette édition spéciale, offrant au conducteur le plein contrôle du coupé sport 2+2 à propulsion. Basée sur la livrée tS, l'édition Murasaki 紫 reçoit des freins haute performance Brembo avec étriers peints de couleur or ainsi que des amortisseurs Hitachi-Astemo à l'avant qui rehaussent la puissance de freinage et la dynamique de conduite.

À l'intérieur, l'édition Murasaki 紫 est rehaussée d'accents décoratifs gris sur les sièges revêtus de cuir/Ultrasuede noir ainsi que sur les garnitures de portière, de même que de surpiqûres grises partout dans l'habitacle. Un écusson spécifique à l'édition Murasaki 紫 trône en évidence devant le levier de vitesse, soulignant le caractère exclusif du modèle, limité à une centaine d'unités. À l'extérieur, en complément de la peinture exclusive violet galaxie nacré, on retrouve un kit d'éléments graphiques sur les côtés, un déflecteur à profil bas fini en noir lustré et des jantes de 18 po en alliage d'aluminium à 10 rayons au fini argenté. Pour rehausser la performance et la rigidité, le véhicule est muni d'une barre de torsion en V flexible STI sous le capot

L'édition Murasaki 紫 est disponible ce printemps au prix de 39 295 $ et limitée à 100 unités.

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

SOURCE Subaru Canada Inc.

CONTACT : Julie Lychak, Directrice principale, Relations publiques et commandites, (905) 568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, (905) 568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, région du Québec, (514) 336-0600, [email protected]