Livrable avec transmissions manuelle et automatique

Technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSight de série avec transmission CVT

Livrable exclusivement en version 5 portes

MISSISSAUGA, ON, le 18 août 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a annoncé les prix de l'Impreza 2023 qui est livrable pour la première fois exclusivement en configuration à hayon. L'Impreza se décline en versions Commodité, Tourisme, Sport et Sport-tech, les trois premières étant livrables avec transmission manuelle.

Le moteur BOXER de 2 L livrant 152 ch et 145 lb-pi de couple équipe toutes les versions, tout comme la traction intégrale symétrique à prise constante. Construite sur la plateforme globale Subaru et munie d'une structure de renfort Subaru éprouvée en forme de bague, l'Impreza 2023 accorde la priorité à la sécurité et aux compétences sur route.

Sur les modèles équipés de la CVT Lineartronic, le système bimode SI-DRIVE et la technologie d'aide à la conduite EyeSight sont inclus, cette dernière regroupant le freinage précollision, la gestion de l'accélération précollision, le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au suivi de voie avec alerte de louvoiement et l'alerte de reprise de la circulation.

La version Commodité d'entrée de gamme, dont le prix de départ est fixé à 23 295 $, comprend la transmission manuelle 5 vitesses avec l'assistance au départ en pente. L'équipement de série inclut les phares antibrouillard, la caméra de recul, les phares halogènes entièrement automatiques, les feux arrière combinés à DEL, les poignées de porte couleur carrosserie et les rétroviseurs chauffants, repliables et à réglage électrique. Les sièges arrière sont dotés d'ancrages ISO-FIX/LATCH et un rappel incite le conducteur à vérifier les sièges arrière avant de quitter le véhicule. Les sièges en tissu et les surfaces douces au toucher offrent des points de contact agréables, et le système d'infodivertissement à écran tactile de 6 ½ po est livré de série avec CarPlay d'Apple et Android Auto.

Au prix de 25 095 $, la version Commodité avec EyeSight reçoit en plus un écran couleur multi-informations de 4,2 po intégré au tableau de bord.

La version Tourisme présente un plus grand confort de suspension, avec barre antiroulis arrière fixée directement à la carrosserie plutôt qu'au sous-châssis afin de réduire encore plus le roulis. Le confort intérieur encore rehaussé se distingue par les poignées de porte chromées, les sièges avant chauffants, le volant chauffant gainé de cuir, le système audio à 6 haut-parleurs, la radio satellite SiriusXM avec Travel Link (abonnement d'essai gratuit de 3 mois inclus), la climatisation automatique, la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir et l'écran couleur multifonction de 6,3 po monté sur le tableau de bord. Des phares antibrouillard à DEL, des roues de 16 po en alliage d'aluminium et une antenne en forme d'aileron de requin et couleur carrosserie viennent parfaire l'allure extérieure. La version Tourisme bien équipée affiche un prix de 25 395 $.

À la Tourisme avec EyeSight s'ajoutent des palettes de changement de vitesse et l'affichage du rapport engagé de la CVT qui comprend le mode manuel à sept rapports. Le démarrage et l'arrêt à distance du moteur s'ajoutent aux Services connectés SUBARU STARLINK. Le prix de départ est de 27 195 $.

Sur la version Sport à 27 695 $, le système Subaru de détection de véhicules à l'arrière et sur les côtés s'ajoute aux systèmes d'aide à la conduite, à savoir la détection des angles morts, l'aide au changement de voie et l'alerte de trafic transversal arrière. Parmi les éléments extérieurs d'allure sport, notons les élargisseurs de seuils couleur carrosserie, les phares à DEL directionnels et les feux de jour en forme de C, les roues de 17 po en alliage d'aluminium et le toit ouvrant électrique. À bord, des garnitures argentées ornent le tableau de bord et les portes, tandis que des surpiqûres argentées et des pédales en alliage d'aluminium agrémentent l'ensemble. Les sièges sont tendus de tissu de qualité supérieure et le siège du conducteur compte six réglages électriques. Le système d'infodivertissement plus grand est composé d'un écran tactile de 8 po; deux ports USB s'ajoutent à l'accoudoir central.

Annoncée à 30 095 $, la version Sport avec EyeSight s'enrichit de fonctions d'aide à la conduite, notamment le freinage automatique en marche arrière et l'assistance aux phares de route.

Équipée exclusivement de la CVT, la version Sport-tech avec EyeSight affiche un prix de 32 895 $. Cette version au sommet de la gamme ajoute un système d'orientation du couple piloté par le système de freinage, des roues de 18 po en alliage d'aluminium, des moulures de porte chromées, des enjoliveurs chromés aux phares antibrouillard, un enjoliveur de calandre noir brillant et des clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs. À bord, des garnitures argentées s'ajoutent au groupe d'instruments, les sièges sont tendus de cuir et le système de climatisation automatique est bizone. Le système d'infodivertissement de 8 po comprend désormais la navigation GPS et la radio satellite SiriusXM avec Travel Link et Traffic (abonnement gratuit de 3 mois inclus).

Toutes les versions de l'Impreza 2023 arriveront chez les concessionnaires cet automne.

VERSION TRANSMISSION PRIX COMMODITÉ TM5 23 295 $ COMMODITÉ AVEC EYESIGHT CVT 25 095 $ TOURISME TM5 25 395 $ TOURISME AVEC EYESIGHT

CVT 27 195 $ SPORT TM5 27 695 $ SPORT AVEC EYESIGHT CVT 30 095 $ SPORT-TECH AVEC EYESIGHT CVT 32 895 $

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

