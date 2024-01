Nouvelles versions RS et GT

Technologie d'aide à la conduite EyeSight désormais livrée de série sur tous les modèles, y compris ceux équipés d'une boîte manuelle

Suspension adaptative livrable avec amortisseurs à commande électronique

MISSISSAUGA, ON, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. a le plaisir d'annoncer les prix de la gamme WRX 2024 qui accueille deux nouvelles versions. Pour 2024, la gamme WRX se décline en quatre versions à boîte manuelle, à savoir les versions WRX, Sport, RS et Sport-tech, et en deux versions à boîte automatique avec transmission de performance Subaru (SPT), à savoir les versions Sport et GT.

2024 WRX RS (Groupe CNW/Subaru Canada Inc.)

La technologie d'aide à la conduite EyeSight est à présent livrée de série sur toutes les versions, y compris celles équipées d'une boîte manuelle. Ce système de sécurité primé comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage précollision, l'alerte de franchissement de ligne et de louvoiement, et l'alerte de reprise de la circulation.

Affichant un PDSF de départ de 33 695 $, la WRX 2024 est animée de série par le moteur Subaru BOXER turbo de 2,4 L qui développe 271 ch à 5 600 tr/min et 258 lb-pi de couple sur une large plage entre 2 000 et 5 200 tr/min. La WRX est équipée d'une boîte manuelle à six vitesses et de la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru. Elle reçoit aussi de série le système d'infodivertissement à double écran tactile de 7 po, les fonctionnalités CarPlay d'Apple et Android Auto, la radio satellite SiriusXM avec Travel Link (essai de trois mois), un système audio à six haut-parleurs et les sièges avant chauffants. À l'extérieur, la WRX à l'allure saisissante reçoit des phares à DEL compacts entièrement automatiques avec assistance aux phares de route, une prise d'air fonctionnelle sur le capot, un système d'échappement de performance à quatre sorties polies et des roues de 17 po en alliage d'aluminium. Les bandes protectrices texturées et aérodynamiques qui bordent les bas de caisse et les passages de roues assurent une protection additionnelle sur routes accidentées pour les adeptes qui souhaitent que la WRX renoue avec ses racines de rallye.

Vient ensuite la version Sport à boîte manuelle qui affiche un prix de départ de 38 195 $. Son habitacle s'enrichit d'un système d'infodivertissement à écran tactile de style tablette de 11,6 po avec CarPlay d'Apple et Android Auto sans fil. À cela s'ajoute la radio SiriusXM avec 360L (essai gratuit de trois mois) qui offre l'expérience à bord la plus évoluée avec l'écoute sur demande, les recommandations personnalisées, la syntonisation directe, les sports en direct et plus encore. L'équipement de série inclut aussi les Services connectés SUBARU STARLINK (essai gratuit de trois ans), la détection de véhicules à l'arrière et sur les côtés (SRVD) et le braquage automatique d'urgence, ainsi que la commande automatique de la température bizone, les pédales en alliage d'aluminium, les sièges en tissu de catégorie supérieure, la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir, le toit ouvrant inclinable et coulissant à commande électrique avec pare-soleil et le rétroviseur intérieur autoatténuant avec HomeLink et affichage des points cardinaux. À l'extérieur, la version Sport reçoit en plus les antibrouillards à DEL, un déflecteur à profil bas et des roues de 18 po en alliage d'aluminium.

Le catalogue des options de la version Sport inclut la boîte automatique avec transmission de performance Subaru (SPT). Cette version comprend une foule de caractéristiques propres à la SPT, comme le radiateur d'huile de boîte de vitesses, la fonction de retenue automatique du véhicule, le freinage automatique en marche arrière, le différentiel central à répartition variable du couple, le frein de stationnement électronique et le mode SI-DRIVE. La version Sport SPT se détaille à partir de 40 095 $.

Au cœur de la gamme WRX 2024 figure la nouvelle version RS qui bénéficie de perfectionnements importants au chapitre des performances et du comportement dynamique. Issue de la version Sport à boîte manuelle six vitesses, la version RS est équipée du système de freinage Brembo hautes performances doté d'étriers peints en rouge à 6 pistons à l'avant et à 2 pistons à l'arrière, de plaquettes plus grandes et de disques perforés, qui procure une plus grande puissance de freinage, une meilleure résistance à l'évanouissement et un meilleur senti à la pédale. Les suspensions avant et arrière sont à réglage RS et les amortisseurs ont aussi été optimisés pour les roues de 19 po en alliage de couleur gris fusil et exclusives à la RS et chaussées de pneus Bridgestone Potenza S007 245/35 R19 pour maximiser l'adhérence et le comportement en virage. La direction à crémaillère a été recalibrée et, tous ensemble, ces attributs de la version RS permettent de minimiser le roulis et d'améliorer le senti de la direction. Mentionnons aussi que les phares à DEL sont directionnels. À bord, la WRX RS reçoit à l'avant des sièges baquets sport Recaro noirs et gris avec empiècements en Ultrasuède. Les sièges Recaro permettent d'adopter la position parfaite et offrent un soutien complet en virage et en conduite sportive, créant ainsi une expérience de conduite sûre et confiante. Le siège du conducteur compte huit réglages électriques. Le toit ouvrant est supprimé, tout comme la roue de secours qui est remplacée par une trousse de réparation de pneus en cas de crevaison. En exclusivité sur la RS, la couleur bleu saphir perlé figure à présent sur la palette de couleurs extérieures livrables. La WRX RS 2024 se détaille à partir de 41 895 $

La version Sport-tech, qui se détaille à partir de 41 995 $, se distingue par son système de navigation GPS avec fonctionnalité What3words, la radio satellite SiriusXM, avec Travel Link et Traffic (essai gratuit de trois mois), le système audio Harman Kardon à 11 haut-parleurs, les sièges à surface douce avec empiècements en Ultrasuède et les sièges chauffants aux places d'extrémités arrière. Les feux de jour à DEL en forme de C sont intégrés aux phares à DEL directionnels et les rétroviseurs extérieurs sur les portes reçoivent des clignotants à DEL.

Enfin et toute nouvelle pour 2024, la WRX GT représente non seulement la version SPT au sommet de la gamme, mais aussi l'équilibre ultime entre la conduite de tous les jours par tous les temps, le raffinement haut de gamme, les performances et le rapport qualité-prix. Remplaçant la précédente version Sport-tech avec boîte automatique, la version GT comprend des amortisseurs électroniques adaptatifs exclusifs et la fonction Drive Mode Select qui comprend quatre modes préréglés et un mode individuel personnalisable. Drive Mode Select agit sur la suspension, la direction, la traction intégrale et le groupe motopropulseur afin de personnaliser le comportement dynamique de la WRX. Les roues de 18 po en alliage d'aluminium présentent une finition gris mat unique, tandis que le système de climatisation reçoit un capteur d'humidité. La version WRX GT complète la gamme et son prix de départ est établi à 44 895 $.

Version Boîte de vitesses PDSF Prix estimé* WRX M6 33 695 $ 36 230 $ Sport M6 38 195 $ 40 740 $ Sport (SPT) SPT 40 095 $ 42 640 $ RS M6 41 895 $ 44 440 $ Sport-tech M6 41 995 $ 44 540 $ GT SPT 44 895 $ 47 440 $

*Le prix estimé comprend le PDSF plus les frais de transport et de préparation, le supplément pour la climatisation, le montant maximum de la taxe environnementale pour la récupération des pneus, le montant maximum des frais d'administration et de documentation du concessionnaire et le montant maximum des autres frais et prélèvements, le cas échéant. Les autres taxes (y compris, le cas échéant, la TPS et la TVP ou la TVH), le permis de conduire, l'assurance et l'immatriculation sont en sus.

