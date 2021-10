Bien équipée de série

L'équipement de série de la Forester d'entrée de gamme proposée à 29 495 $ inclut la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru et le mode X doté d'un fonctionnement amélioré. La Forester 2022 est équipée des rétroviseurs à réglage électrique, repliables et chauffants et de phares à DEL, automatiques et directionnels au nouveau design. Les longerons de toit redessinés sont à présent dotés de trous de fixation très pratiques. Le système d'infodivertissement à écran tactile de 6 1/2 pouces avec Android Auto et CarPlay d'Apple comprend un essai de 3 mois à la radio satellite SiriusXM avec Travel Link. Les sièges avant en tissu et chauffants veillent au confort des occupants en hiver.

D'une gamme supérieure, la version Convenience comprend en plus les roues de 17 pouces en alliage d'aluminium, les antibrouillards à halogène et le becquet en prolongement de la ligne de toit qui rehaussent le style extérieur. Le freinage automatique en marche arrière s'ajoute aux autres dispositifs d'aide à la conduite. L'habitacle s'enrichit de poignées de porte chromées, du siège du conducteur à réglage électrique, de la climatisation bizone, d'un accoudoir doté de porte-gobelets et de deux ports USB à l'arrière, des sièges tendus de tissu de catégorie supérieure et d'un volant gainé de cuir avec palettes de changement de vitesse pour le mode manuel 7 vitesses. L'écran couleur multifonction de 6,3 pouces monté sur le tableau de bord fournit des informations détaillées sur le véhicule, tandis qu'un essai gratuit de 3 ans aux Services connectés SUBARU STARLINK augmente les ressources disponibles accessibles du bout des doigts. L'espace utilitaire est équipé d'un plateau protecteur et d'un couvre-bagages qui s'ouvre en même temps que le coffre. Enfin, la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir confirme le caractère pratique de cette version. La Forester Convenience 2022 se détaille à 33 095 $.

À 34 895 $, la version Touring est équipée du système d'infodivertissement à écran tactile de 8 pouces. Le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angle mort Subaru, l'aide au changement de voie et l'alerte de trafic transversal à l'arrière s'ajoutent aux systèmes d'aide à la conduite. Le braquage automatique d'urgence s'ajoute au catalogue EyeSight. Parmi les autres améliorations apportées à la version Touring, mentionnons le volant chauffant, le toit ouvrant à commande électrique et le hayon à commande électrique avec fonction de mémoire. La banquette arrière comporte des dossiers inclinables et des aérateurs s'ajoutent au dos de la console centrale, rehaussant encore plus le confort des passagers arrière.

La populaire version Forester Sport figure toujours dans la gamme 2022 et se détaille à 36 295 $. La Forester Sport reçoit la fonction X-MODE bimode et est ornée à l'extérieur de garnitures orange le long des pare-chocs, des longerons de toit et des bas de caisse. Le thème orange qui se poursuit à bord est assorti de garnitures gris fusil sur le tableau de bord, les contre-portes et le groupe d'instruments. Le volant, les sièges, les contre-portes et le tableau de bord sont ornés de coutures contrastantes orange qui confèrent à la version Sport une allure tout à fait exclusive. Cette version reçoit aussi des antibrouillards à DEL de gamme supérieure placés à la verticale. Des roues de 18 pouces en aluminium et une sortie d'échappement polie complètent l'allure de la version Sport.

En nouveauté dans la gamme Forester, le plus récent ajout à la famille Subaru Wilderness se distingue par de nombreuses caractéristiques propres à la version. Sur le plan mécanique, les rapports de la CVT, le radiateur d'huile et le rapport de démultiplication total de la Forester Wilderness 2022 ont été modifiés. Ces modifications permettent à la version Wilderness de s'aventurer plus loin et, avec une capacité de remorquage de 1 360 kg, de remorquer une charge plus lourde. La suspension à réglage hors route, la caisse plus haute, les pneus tout-terrain Yokohama Geolandar, le moteur en aluminium et les plaques de protection en acier du différentiel arrière s'unissent pour permettre à la Forester Wilderness 2022 de poursuivre sa route lorsque le bitume laisse place au sentier. Des longerons de toit d'une grande capacité de charge statique avec points de fixation permettent d'apporter tout l'équipement requis, tandis que les pare-chocs, l'emblème, les garnitures et les autocollants exclusifs aux Subaru Wilderness permettent de voyager avec style. Sur route ou hors route, la Wilderness conviendra en toutes circonstances. À l'approche d'une intersection encombrée ou sur un sentier étroit, la caméra avant fournit une image claire et les antibrouillards à DEL de forme hexagonale procurent au conducteur une bonne visibilité. À bord, la Forester Wilderness se distingue aussi par des perfectionnements propres à la version, notamment un garnissage doux résistant aux intempéries, une banquette arrière tendue d'un tissu résistant aux intempéries et des tapis en caoutchouc toutes saisons. Des enjoliveurs et des coutures de couleur cuivre anodisé ornent l'habitacle et les graphiques Subaru Wilderness s'affichent à l'écran du groupe d'instruments. La toute nouvelle Forester Wilderness 2022 se détaille à 38 995 $.

Sur la Forester Limited qui se détaille à 39 295 $, le système d'infodivertissement s'enrichit de la navigation GPS et du système harman kardon à 9 haut-parleurs avec caisson de graves et amplificateur. Le système d'alerte aux distractions DriverFocus bonifie l'aide à la conduite pour réduire les risques d'une collision causée par la distraction du conducteur. Les rétroviseurs autoatténuants sont dotés de clignotants à DEL et le rétroviseur de droite s'incline lorsque la marche arrière est engagée. Le rétroviseur intérieur, aussi autoatténuant, comporte une boussole et les commandes HomeLink. Tous les sièges sont tendus de cuir, y compris la banquette arrière à dossiers 60-40 rabattables à plat d'un seul geste. Mentionnons aussi que les sièges d'extrémités de la banquette arrière sont chauffants. Ornée d'un enjoliveur de calandre gris fusil, de cadres de glaces chromés et de roues de 18 pouces en alliage d'aluminium, la version Limited bénéficie d'une allure plus raffinée qui agit comme parfait complément à l'équipement de catégorie supérieure.

Au sommet de la gamme Forester 2022, la version Premium se détaille à 40 595 $ et pousse le raffinement encore plus loin avec ses pare-chocs et bas de caisse ornés de garnitures noires et argentées. Elle est équipée de poignées de porte chromées, de rétroviseurs au fini chrome satiné, d'un enjoliveur de calandre chromé et d'antibrouillards ronds à DEL cerclés de chrome. La Forester Premier 2022 accueille les occupants dans un habitacle en cuir brun exclusif et est chaussée de roues de 18 pouces en alliage d'aluminium qui rehaussent encore plus son allure haut de gamme.

Les Forester 2022 arriveront dans les concessions cet hiver.

VERSION PRIX FORESTER 29 495 $ CONVENIENCE 33 095 $ TOURING 34 895 $ SPORT 36 295 $ WILDERNESS 38 995 $ LIMITED 39 295 $ PREMIER 40 595 $

