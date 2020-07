La Crosstrek 2021 peut être animée en option par le moteur SUBARU BOXER de 2,5 litres à injection directe qui autorise une puissance accrue et d'excellentes prestations. Livrant 182 chevaux et 176 lb-pi de couple, ce nouveau moteur renforcera la réputation de la Crosstrek en tant que voiture agréable à conduire. Ce nouveau moteur équipe la nouvelle Crosstrek Outdoor et les Crosstrek Limited.

Nouveau modèle Outdoor

Axée sur les compétences, la version Outdoor bénéficie du moteur plus puissant doté de la double fonction X-MODE. Elle reçoit aussi les systèmes de sécurité Subaru de base, notamment la technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSight, les services connectés SUBARU STARLINK, le système de détection de véhicules en approche (SRVD) et une nouvelle caméra avant qui fournit une vue sur presque 180 degrés pour hausser la sécurité à l'approche d'une intersection cachée et mieux voir les obstacles potentiels en conduite hors route. La Crosstrek Outdoor se distingue aussi par plusieurs éléments esthétiques exclusifs, comme la couleur extérieure jaune plasma nacré livrable en option en exclusivité sur l'Outdoor.

Choix de huit versions

Au Canada, la Subaru Crosstrek 2021 se déclinera en huit versions : Convenience, Convenience avec EyeSight, Touring, Touring avec EyeSight, Outdoor, Sport, Sport avec EyeSight et Limited. De plus, les versions Touring et Sport reçoivent le volant chauffant, tandis que la version Limited est équipée du nouveau moteur SUBARU BOXER de 2,5 litres à injection directe mentionné plus tôt. Cette Crosstrek actualisée affiche le même prix de départ fixé à 23 795 $.







Subaru Crosstrek 2021 Modèle Transmission PDSF Convenience TM6 23 795$ Convenience avec EyeSight CVT 25 795$ Touring TM6 26 195$ Touring avec EyeSight CVT 28 195$ Outdoor CVT 29 995$ Sport TM6 28 795$ Sport avec Eyesight CVT 31 395$ Limited CVT 34 495$

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

