La Subaru Outback est un véhicule phare de la gamme Subaru depuis son arrivée sur le marché. Populaire dans la gamme, un véhicule sur cinq de la marque Subaru vendu ces 30 dernières années était une Outback, modèle qui est devenu une icône culturelle synonyme d'aventure en plein air.

La Subaru Outback 2026 se déclinera en versions Tourisme, XT Limited, Wilderness et XT Premier lors de son arrivée sur le marché vers la fin de 2025.

Une silhouette parée pour l'aventure et un habitacle moderne

Cette toute nouvelle mouture de la Subaru Outback oriente le VUS emblématique dans une nouvelle direction stylistique tout en demeurant fidèle à ses racines en tant que véhicule pratique au quotidien. Le nouveau design extérieur plus affirmé traduit une présence plus robuste et aventurière sur la route. Le devant de la nouvelle Outback présente des lignes plus puissantes et plus larges, avec des feux de jour, des phares et des antibrouillards positionnés pour souligner sa fonctionnalité sur route et hors route. Le nouveau carénage à l'avant est plus vertical que sur le modèle sortant, avec des éléments de style harmonisés à la carrosserie pour encadrer les blocs optiques et une calandre plus grande pour une apparence plus robuste. La portion inférieure du carénage avant est texturée pour une meilleure résistance aux rayures et un aérodynamisme amélioré.

Sur les flancs, la Outback conserve ses proportions caractéristiques, mais adapte sa silhouette avec un profil de VUS plus haut, soulignant sa hauteur et sa fonctionnalité. La ligne de toit plus haute et plus plate de la toute nouvelle Outback met en relief l'espace cargo accru et le vaste espace intérieur pour les passagers. Derrière la porte du passager arrière, un montant de toit arrière plus large évoque la robustesse et la rigidité structurelle de la nouvelle Outback. Les longerons de toit surélevés de série avec une capacité de charge statique de 363 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg garantissent que la Outback 2026 est prête pour l'aventure, de jour comme de nuit. Les repères d'espacement pour les barres transversales, livrés de série, aident les propriétaires à aligner et à positionner les barres transversales livrables en accessoires pour en faciliter l'installation. Pour la première fois sur une Subaru, le véhicule affiche une capacité de portance latérale pouvant atteindre 100 kg sur les côtés des barres transversales, permettant d'y accrocher un hamac ou une corde à linge.

Une nouvelle signature de feux arrière reflète visuellement la hauteur de caisse et la largeur de cette nouvelle Outback. L'inclinaison plus abrupte de la lunette arrière augmente la capacité de chargement, tandis que le revêtement aérodynamique et résistant aux rayures du carénage inférieur rend les aventures quotidiennes plus simples et plus faciles. En plus de l'emblème de l'amas d'étoiles de Subaru, le design du train arrière intègre l'écusson Outback, tandis qu'un logo SUBARU en relief sur la portion inférieure du carénage arrière apporte un effet visuel discret et est facilement amovible pour l'installation d'un attelage de remorque.

À l'intérieur, la Subaru Outback 2026 adopte un design épuré, avec une technologie et des matériaux judicieusement placés, y compris des inserts dans la garniture de pavillon fabriqués dans un matériau fait de 12 bouteilles de plastique recyclées. Le tout nouvel écran d'infodivertissement et le groupe d'instruments numériques sont ergonomiquement alignés pour plus de visibilité et d'accessibilité, tandis que le tableau de bord supérieur et l'aménagement intérieur s'agencent pour assurer la continuité et l'ergonomie au quotidien. Le contrôle de température dispose de boutons et molettes de commande dédiés. Les porte-gobelets de la console centrale sont conçus pour être faciles à utiliser, et les porte-bouteilles doublés de feutre dans chaque porte offrent maintenant suffisamment d'espace pour accueillir des bouteilles d'eau de 32 onces.

Technologie intuitive évoluée

La Subaru Outback 2026 est équipée d'un tout nouvel écran d'infodivertissement Subaru de 12,1 pouces et d'un bloc-instruments entièrement numérique de 12,3 pouces. Le nouvel écran tactile d'infodivertissement est alimenté par un nouveau processeur avancé qui offre plus de réactivité et de personnalisation.

La nouvelle barre de menu orientée verticalement à même l'écran permet de basculer rapidement entre la navigation, la musique et les fonctions téléphoniques, tandis qu'une nouvelle barre d'information relaie rapidement l'état du véhicule et la température extérieure avec un accès rapide à la nouvelle reconnaissance vocale dans le nuage de Subaru. La compatibilité sans fil Android Auto et Apple CarPlay est livrée de série et permet aux propriétaires de basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage intégré pour les systèmes de téléphones intelligents. Les fonctions de contrôle de température ont été déplacées à l'extérieur de l'écran tactile, utilisant désormais des boutons de commande situés sous l'écran, ce qui en facilite l'utilisation par temps froid lorsque vous portez des gants. En plus de la reconnaissance vocale dans le nuage, le nouvel écran tactile Subaru utilise un système de navigation hybride qui combine les informations dans le nuage et à bord pour télécharger rapidement des cartes pertinentes pour tout voyage.

La Subaru Outback 2026 est également livrée de série avec un bloc-instruments entièrement numérique de 12,3 pouces offrant plusieurs affichages, y compris un nouveau mode calme qui minimise la distraction du conducteur pour un environnement plus relaxant. Le mode d'affichage normal présente les cadrans et les informations, tandis qu'un mode axé sur la carte offre l'assistance destination via le système embarqué de navigation infonuagique disponible. Lorsqu'il est jumelé à un téléphone intelligent, le système affiche une vue distincte où sont projetées les instructions de navigation étape par étape à partir d'applications comme Plans d'Apple, et un mode axé sur EyeSight affiche une vue large et facile à lire de la route devant, y compris des véhicules environnants.

Confort pour chaque voyage

La toute nouvelle Subaru Outback 2026 offre plus d'espace pour les passagers et le chargement que n'importe quelle Outback précédente, afin que le conducteur et ses passagers arrivent bien préparés pour leur prochaine aventure. En plus de solutions de chargement innovantes, la nouvelle Outback offre plus d'espace, plus de confort et un aménagement plus intelligent pour ses occupants.

Grâce à une ligne de toit plus haute de 50 mm et à une conception entièrement repensée, la Outback offre une capacité de chargement de 980 litres, surpassant celle de sa devancière. L'espace cargo gagne également 50 mm en hauteur tandis que la largeur du plancher de chargement atteint 1 100 mm, surpassant celle de ses rivales. Les crochets tout usage polyvalents et durables à l'intérieur offrent des points d'arrimage pour le matériel et peuvent servir à suspendre au hayon des accessoires comme des lanternes ou encore des équipements mouillés, jusqu'à un maximum de 2,7 kg.

Les occupants avant et arrière jouissent d'un plus grand dégagement à la tête dans cette nouvelle Outback et les nouveaux sièges antifatigue montés directement sur le châssis améliorent le confort sur les grandes distances et réduisent les mouvements de la tête lors de longs trajets. L'oscillation latérale de la nouvelle Outback a été réduite de 42 % par rapport à sa devancière, et un coussin de siège conducteur réglable aide à soutenir les jambes pour les longs trajets.

À l'intérieur de l'habitacle, la nouvelle Subaru Outback est plus silencieuse et plus raffinée grâce aux matériaux insonorisants utilisés dans le toit et la garniture de pavillon. Le bruit du vent a été réduit de 10 % grâce à des éléments aérodynamiques dans les côtés de caisse et les longerons de toit.

À l'intérieur, en plus des porte-bouteilles plus grands, les porte-gobelets avant redessinés sont plus accessibles et retiennent en toute sécurité les petits contenants grâce à des supports redessinés, ou s'ouvrent plus grand qu'auparavant pour les gobelets plus gros. Un nouveau clip pour le passager avant permet de recharger le téléphone intelligent de façon sécurisée via les ports USB de série, évitant d'embarrasser le conducteur avec des fils emmêlés. De plus, des solutions de rangement novatrices, comme le cache-bagages de série, configurable et lavable, fabriqué à partir de matériaux recyclés, aident à protéger les effets personnels, à séparer les articles souillés et propres, à créer une cloison utile pour transporter les animaux en toute sécurité à l'arrière, ou encore à couvrir le pare-chocs arrière pour éviter de l'abîmer.

Fonctions de sécurité améliorées et évoluées

Chaque Subaru Outback 2026 est équipée de la technologie d'aide à la conduite EyeSight de dernière génération, qui comprend le freinage précollision, le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au centrage dans la voie, l'alerte de déviation de trajectoire, l'alerte de louvoiement, l'assistance à l'arrêt d'urgence, l'avertissement de circulation transversale avant, l'assistance à la neutralisation de l'accélération, la vibration haptique dans le volant et l'alerte de déviation de trajectoire. De plus, la nouvelle Outback ajoute en option l'assistance à l'arrêt d'urgence avec sélection de voie sûre, le contrôle de vitesse pré-virage, l'assistance active au changement de voie, l'assistance à la reprise automatique sur l'autoroute et l'assistance à la conduite mains libres supervisée par le conducteur sur l'autoroute jusqu'à 135 km/h. La dernière version du système EyeSight intègre trois caméras orientées vers l'avant et de nouveaux capteurs radar pour une prise en charge plus complète.

Pour la toute première fois sur un véhicule Subaru, l'assistance à l'arrêt d'urgence avec sélection de voie sûre s'active si jamais le conducteur ne réagit pas aux alertes lorsque le régulateur de vitesse adaptatif évolué est en fonction. Si le conducteur ne réagit plus, le système change de voie au besoin pour ranger le véhicule en toute sécurité sur l'accotement, activer les feux de détresse, avertir les services d'urgence et déverrouiller les portes pour les premiers répondants.

Sur les autoroutes désignées, certaines versions de la nouvelle Outback peuvent rouler jusqu'à 135 km/h en mode mains libres avec la supervision du conducteur pour aider à réduire la fatigue sur les longs trajets. Sur les routes sinueuses, avec le régulateur de vitesse adaptatif évolué, le contrôle de vitesse pré-virage peut aider à ralentir le véhicule dans sa voie avant le virage pour une conduite plus fluide.

Une nouvelle monocaméra grand angle pour EyeSight peut aider à repérer les piétons et les cyclistes plus rapidement, tandis qu'un nouvel avertissement par vibration haptique dans le volant relaie l'information au conducteur plus rapidement.

Une performance dynamique

La nouvelle Subaru Outback 2026 est livrable avec un moteur BOXER SUBARU révisé de 2,5 litres, développant 180 chevaux et 178 livres-pied de couple, jumelé à une transmission à variation continue CVT Lineartronic avec mode manuel à 8 rapports et à une traction intégrale symétrique à prise constante Subaru. Disponible sur les modèles Outback XT et exclusif à la Outback Wilderness, le moteur BOXER SUBARU turbocompressé de 2,4 litres développe 260 chevaux de puissance et 277 lb-pi de couple et s'associe à une boîte CVT Lineartronic avec mode manuel à 8 rapports ainsi qu'à une traction intégrale symétrique à prise constante Subaru.

Toutes les versions de la Outback sont équipées d'une fonction X-MODE révisée pour de meilleures performances hors route dans diverses conditions. La fonction X-MODE peut maintenant être commandée par le truchement d'un interrupteur sur le volant afin que les conducteurs puissent garder les yeux sur la route devant. Le système révisé de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru offre un verrouillage plus rapide du différentiel central, permettant de réduire le patinage des roues, et intègre les données d'angle de braquage pour une plus grande stabilité dans les manœuvres en virage à grande vitesse.

La direction de la Outback 2026 est améliorée avec une version de la servodirection électrique à double pignon que l'on retrouve sur la WRX, offrant une sensation de direction plus directe et naturelle avec une plus grande réactivité. Le rapport de démultiplication variable de la servodirection a été calibré pour une meilleure maniabilité à basse vitesse tout en conservant une excellente stabilité à vitesse plus élevée.

La Outback 2026 offre de série une garde au sol de 220 mm - supérieure à celle de nombreux VUS pleine grandeur à carrosserie sur châssis - tout en conservant un seuil d'accès confortable et un plancher bas dans l'espace cargo pour faciliter le chargement et le déchargement. Pour la première fois sur la Outback, des roues de 19 pouces sont disponibles sur certaines versions, tandis que la nouvelle Outback Wilderness est chaussée de roues de 17 pouces avec pneus tout-terrain robustes.

De plus amples informations, des spécifications détaillées et des informations sur les prix seront disponibles à l'approche du lancement fin 2025.

