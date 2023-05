MISSISSAUGA, ON, le 2 mai 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) annonce les prix de la très attendue Impreza 2024 remaniée de fond en comble et bénéficiant d'un comportement dynamique, de performances et de technologies améliorés. L'Impreza se déclinera en quatre versions : Commodité, Tourisme, RS et Sport-tech.

Récente récipiendaire de la distinction 2023 « Meilleure valeur retenue » dans la principale catégorie des voitures du Canadian Black Book, l'Impreza continue d'offrir une valeur durable à l'aube de cette nouvelle génération.

SUBARU CANADA ANNONCE LES PRIX DE L’IMPREZA 2024 (Groupe CNW/Subaru Canada Inc.)

De série sur ce tout nouveau modèle, la technologie d'aide à la conduite primée et actualisée EyeSight avec monocaméra grand angle fournit un plus grand champ de vision au conducteur et détecte encore mieux les piétons et les cyclistes. Ce système EyeSight de nouvelle génération inclut entre autres les caractéristiques améliorées suivantes : le freinage précollision, le régulateur de vitesse adaptatif, la gestion d'accélération précollision, l'assistance au centrage dans la voie, l'aide au suivi de voie, l'alerte de sortie de voie et l'alerte de reprise de la circulation.

Toutes les versions sont équipées de la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru, du système d'orientation active du couple et de la CVT Lineartronic.

Commodité

Bien équipée et affichant un prix de départ de 26 795 $, la version Commodité d'entrée de gamme comprend le moteur SUBARU BOXER de 2 L qui développe 152 ch et un système d'infodivertissement à écran tactile de 7 po avec radio satellite SiriusXM et Travel Link (abonnement d'essai gratuit de 3 mois inclus), CarPlay d'Apple et Android Auto. La climatisation automatique bizone assure le confort de tous les occupants qui prennent place sur des sièges en tissu, et chauffants à l'avant. À présent livrés de série, les phares directionnels à DEL entièrement automatiques et assistés fournissent un excellent éclairage. Lorsque le véhicule fait marche arrière, la caméra de recul et les rétroviseurs chauffants, repliables et à réglage électrique permettent de bien voir ce qui se trouve derrière.

Tourisme

Vient ensuite la version Tourisme, qui se détaille à partir de 29 995 $ et comprend à présent un système d'infodivertissement à écran tactile de style tablette de 11,6 po, une première pour l'Impreza. Ce nouveau système d'infodivertissement donne accès à Carplay d'Apple et Android Auto sans fil ainsi qu'aux Services connectés SUBARU STARLINK (abonnement d'essai gratuit de trois ans inclus). La connectivité se poursuit avec les ports USB-A et USB-C situés à l'avant et à l'arrière. Des clignotants intégrés à DEL s'ajoutent aux fonctionnalités des rétroviseurs sur les portes et les antibrouillards à DEL figurent dans l'équipement de série. À bord, les sièges en tissu de catégorie supérieure, une surpiqûre contrastante rouge, un volant chauffant gainé de cuir, un soufflet de levier de vitesse pour CVT et un levier gainé de cuir bonifient l'expérience. Cette version inclut aussi une clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir et l'éclairage d'accueil pour plus de commodités. Mentionnons aussi que sur la version Tourisme, du système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angles morts Subaru qui ajoute la détection des angles morts, l'aide au changement de voie et l'alerte de trafic transversal à l'arrière. Le mode SI-Drive, les palettes avec mode manuel à 8 rapports et les roues de 17 po en alliage d'aluminium noir brillant ajoutent une touche de sportivité à cette version.

RS

La RS marque le retour de la version destinée aux passionnés. La version 2.5 RS, qui a fait ses débuts en 1998, était le précurseur de la WRX sur le marché américain. La nouvelle version RS est équipée de série d'un puissant moteur BOXER de 2,5 L couplé à une boîte CVT Lineartronic avec mode manuel à 8 rapports et palettes au volant. La version RS se dote de garnitures extérieures exclusives, notamment le monogramme RS sur les portes avant et le hayon, les roues de 18 po en alliage noir et une finition noire sur la calandre, les déflecteurs latéraux et les rétroviseurs.

L'habitacle de la RS se distingue aussi par des garnitures intérieures gris fusil et en similifibre de carbone, ainsi que par des sièges avant sport en tissu noir avec soutiens latéraux en tissu rouge et des tapis de sol ornés du logo RS. Cette version se reconnaît particulièrement par son pédalier en alliage d'aluminium, son système Harman Kardon à 10 haut-parleurs de catégorie supérieure avec caisson de graves et amplificateur et ses instruments analogiques avec éclairage et garnitures rouges. La version RS se détaille à partir de 31 795 $.

Sport-tech

Exclusive au Canada et affichant un prix de départ de 34 795 $, la version Sport-tech à hayon s'enrichit d'une touche de raffinement et de caractéristiques axées sur la technologie et la sécurité. Cette version se distingue par ses sièges à dessus en cuir, son enjoliveur de calandre argenté et ses roues de 18 po en alliage usiné, tandis qu'au chapitre des technologies, elle s'enrichit de la navigation, la radio satellite SiriusXM avec Travel Link et Traffic (abonnement d'essai gratuit de 3 mois inclus), de la fonctionnalité What3words et des points d'intérêts sur Subaru STARLINK. Le système d'alerte aux distractions DriverFocus, le freinage automatique en marche arrière, et le direction d'urgence automatique sont inclus dans la version Sport-tech afin d'améliorer la sécurité du conducteur et des passagers. Tout comme la version RS, la version Sport-tech comprend le couvre-bagages et le toit ouvrant à commande électrique, entrebâillant et coulissant avec pare-soleil.

Version PDSF Commodité 26 795 $ Tourisme 29 995 $ RS 31 795 $ Sport-tech 34 795 $

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

