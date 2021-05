L'Outback Wilderness offre des performances hors route perfectionnées combinées au confort et aux commodités qui caractérisent l'Outback

L'avant et l'arrière redessinés ainsi qu'une caisse plus haute se traduisent par des angles d'attaque et de surplomb plus grands

Nouveaux pneus tout terrain qui autorisent de meilleures performances sur toutes les routes et tous les sentiers canadiens

Fonction X-Mode à double fonction améliorée qui peut intervenir à vitesse plus élevée en descente sur route verglacée, boueuse ou en gravier

La gamme Outback 2022 se décline en plusieurs modèles polyvalents qui permettent aux clients de choisir le modèle qui convient à leur style de vie

MISSISSAUGA, ON, May 5, 2021 /CNW/ - Après le lancement ce printemps de la nouvelle Outback Wilderness, la Subaru la plus robuste et la plus compétente à ce jour, Subaru Canada a le plaisir d'annoncer les prix de l'ensemble de la gamme Outback 2022, y compris celui de l'Outback Wilderness. Cette solution de rechange aux VUS présente les atouts dynamiques d'une voiture et plus de robustesse. Il en résulte une compétence rehaussée sans compromettre le confort, l'agrément et le comportement au quotidien. L'Outback Wilderness hisse le modèle légendaire à de nouveaux sommets et favorise un style de vie plus axé sur l'aventure permettant d'aller encore plus loin, encore plus haut.

CARACTÈRE ROBUSTE

Le nouveau modèle Subaru Outback Wilderness emprunte l'extérieur raffiné et dynamique de la Subaru Outback auquel s'ajoutent certains éléments esthétiques qui revendiquent son caractère robuste. La Wilderness reçoit une calandre redessinée intégrée au nouveau pare-chocs, un pare-chocs arrière revu et des passages de roues plus grands et se pare de noir sur les rétroviseurs extérieurs, les moulures de glaces, les longerons de toit, la calandre et les écussons. Le capot est garni d'une bande noire pour réduire l'éblouissement du soleil en conduite hors route. Ce modèle est chaussé de nouveaux pneus tout-terrain (225/65 R17 à lettrage blanc) encore plus mordants montés sur des roues de 17 pouces en alliage au fini noir mat. Des antibrouillards hexagonaux à DEL assurent une meilleure visibilité sur terrain accidenté. Enfin, quatre plaques sous la carrosserie rehaussent la protection : deux sous le moteur, une sous la transmission et une autre sous le différentiel arrière.

PLUS COMPÉTENTE QUE JAMAIS

La nouvelle Outback Wilderness se caractérise d'abord et avant tout par ses performances hors route évoluées. Équipée des principales technologies Subaru, notamment la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru et le moteur à plat SUBARU BOXER, l'Outback Wilderness offre un bon confort, sur et hors route. La toute nouvelle Outback Wilderness est animée par un moteur turbo SUBARU BOXER 4 cylindres de 2,4 L à injection directe livrant 260 chevaux. La suspension hors route autorise une garde au sol plus haute qui s'élève à 241 mm (sans compter les plaques de protection). Les angles d'attaque, de surplomb et de rampe sont aussi plus prononcés que sur le modèle de base : 20,0 degrés (+1,4), 23,6 degrés (+1,9) et 21,2 degrés (+1,8) respectivement. La carrosserie gagne 40 mm en largeur et les voies avant et arrière sont aussi légèrement plus larges. La Wilderness est équipée de longerons de toit fixes avec quatre points d'ancrage pouvant recevoir une charge statique de 318 kg, ainsi que des prises de remorquage couvertes avant et arrière faciles d'accès. Équipée du moteur turbo SUBARU BOXER, la capacité de remorquage s'élève à 1 588 kg (3 500 lb).

La fonction améliorée X-MODE à double fonction agit comme parfait complément à la traction intégrale symétrique à prise constante. Une logique de commande améliorée permet au système d'intervenir à des vitesses plus élevées, notamment en descente sur chaussée glacée, de terre, boueuse ou en gravier. Cette fonction rehausse la confiance et bonifie l'expérience, surtout sur les nombreux sentiers exigeants du Canada. Le conducteur peut aussi consulter l'angle d'inclinaison qui s'affiche à l'écran de la fonction X-MODE.

CONFORT ET SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

Malgré son caractère robuste, l'Outback Wilderness ne fait aucun compromis au chapitre du confort au quotidien. Empruntant le design raffiné et spacieux de l'habitacle de l'Outback, l'intérieur de l'Outback Wilderness se distingue par des matériaux plus durables et faciles à nettoyer, le tissu doux et résistant aux intempéries et le monogramme Wilderness en relief sur les appuie-têtes. Mentionnons aussi les garnitures au fini cuivré anodisé, le pavillon et ses garnitures noirs, la finition intérieure gris fusil, les tapis protecteurs toutes saisons en caoutchouc ainsi que le pédalier en alliage résistant. L'ajout d'une caméra avant qui donne une vue sur presque 180 degrés rehausse la sécurité à l'approche d'une intersection cachée et permet de mieux voir les obstacles potentiels en conduite hors route. L'espace de chargement est éclairé par des lampes à DEL sur le hayon et le volant chauffant sera apprécié durant les hivers canadiens.

L'Outback Wilderness, qui accorde une grande importance à la sécurité, est construite sur la plateforme globale Subaru et intègre les systèmes de sécurité les plus évolués, y compris des systèmes évolués de sécurité préventive. Tous les systèmes de sécurité à bord de l'Outback Wilderness ont été recalibrés en fonction de son équipement exclusif et de sa fiche technique. La technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSight agit comme copilote et surveille l'activité sur la route au moyen de deux caméras. Le système EyeSight fournit quatre types d'assistance préventive au moment voulu, des avertissements et même de l'assistance pour éviter un danger.

L'Outback Wilderness 2022 se situe au milieu de la gamme Outback et offre un vaste choix aux consommateurs qui ont le goût de l'aventure.

OUTBACK 2022 : DES MODÈLES EN PARFAITE HARMONIE AVEC VOTRE STYLE DE VIE

Outre la nouvelle Outback Wilderness, la gamme Subaru Outback 2022 se décline sur le marché canadien en six autres niveaux de finition.

À seulement 31 195$, l'Outback Convenience comprend de nombreux équipements de série, comme la traction intégrale symétrique à prise constante, le système EyeSightMD avec aide au centrage, un système d'infodivertissement unique à écran tactile double de 7 pouces avec commandes de chauffage et climatisation et commandes multimédia, CarPlay d'Apple, Android Auto et bien plus encore. L'Outback reçoit de série un moteur SUBARU BOXER de 2,5 L à injection directe livrant 182 chevaux et 176 lb-pi de couple. De plus, elle est à présent équipée d'un volant chauffant pour rehausser encore plus le confort des clients canadiens.

Sur la version Touring s'ajoutent les roues de 17 pouces en alliage, les rétroviseurs extérieurs et intérieur autoatténuants, le toit ouvrant inclinable et coulissant à commande électrique, la clé de proximité avec bouton de démarrage, le volant et le sélecteur de vitesses gainés de cuir, la climatisation automatique bizone (avec ventilation à l'arrière), la commande monotouche à l'ouverture et la fermeture sur toutes les glaces et les Services connectés Subaru STARLINK avec abonnement gratuit de trois ans.

L'Outback Touring comprend de plus le freinage automatique en marche arrière et le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angles morts Subaru (SRVD) qui inclut la surveillance d'angles morts, l'assistance au changement de voie et le système d'avertissement de circulation transversale arrière ainsi qu'un système d'infodivertissement de gamme supérieure avec écran tactile vertical de 11,6 pouces de style tablette qui intègre les commandes du véhicule, HVAC et multimédia. L'Outback Touring se détaille à 35 395$.

Proposée à 39 595$, l'Outback Limited comprend en plus le système primé d'alerte aux distractions Subaru DriverFocus (auparavant livrable sur le modèle Premier), la navigation intégrée au système d'infodivertissement avec écran de 11,6 pouces, ainsi que le système audio harman kardon de catégorie supérieure à 12 haut-parleurs, le garnissage en cuir, la fonction mémoire liée au siège du conducteur et aux rétroviseurs et l'assise réglable en longueur sur le siège du conducteur.

Sur la version Limited s'ajoutent le chargeur sans fil pour cellulaire, le siège du passager avant à 8 réglages électriques, les sièges chauffants aux places d'extrémités à l'arrière, des aérateurs de chauffage et de climatisation sur la console arrière, les carénages sous-carrosserie avant et arrière peints de couleur argentée et les roues de 18 po en alliage.

Quant à la version Premier qui se détaille à 41 395 $, elle reçoit en plus le garnissage en cuir Nappa, les sièges avant ventilés, le lecteur CD sur console centrale, la caméra avant et les rétroviseurs extérieurs repliables au fini chrome satiné.

Pour ceux qui cherchent un bon équilibre entre compétences et performances, les modèles Limited XT et Premier XT sont équipés des mêmes caractéristiques que les modèles Limited et Premier, en plus du moteur SUBARU BOXER de 260 chevaux. qui équipe l'Outback Wilderness. L'Outback Limited XT se détaille à 42 395$ et l'Outback Premier XT, à 44 195$.

Prix de la Subaru Outback 2022 Modèle PDSF Convenience 31 195 $ Touring 35 395 $ Limited 39 595 $ Premier 41 395 $ Wilderness 41 995 $ Limited XT 42 395 $ Premier XT 44 195 $

