La Subaru Crosstrek e-BOXER hybride 2026 est mue par un groupe motopropulseur hybride à configuration en série-parallèle Subaru de dernière génération qui intègre un moteur BOXER SUBARU de 2,5 litres et des moteurs électriques au système de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru et à la boîte CVT Lineartronic à variation continue. Ce VUS compact hybride développe 194 chevaux de puissance et bénéficie des mêmes capacités hors route légendaires de Subaru, en plus d'une efficacité améliorée par rapport à ses versions non hybrides. La Subaru Crosstrek e-BOXER hybride 2026 arrivera chez les concessionnaires partout au pays à la fin de l'année 2025.

La Subaru Crosstrek e-BOXER hybride 2026 s'équipe de la traction intégrale symétrique permanente Subaru et de la fonction X-MODE avec contrôle d'adhérence en descente, et présente 220 millimètres de garde au sol, davantage que de nombreux VUS de grande taille.

Groupe propulseur e-BOXER hybride de prochaine génération

La Subaru Crosstrek e-BOXER hybride 2026 fait appel au tout dernier système d'entraînement hybride à configuration en série-parallèle du constructeur qui améliore l'efficacité sans pour autant sacrifier les capacités du véhicule. En son cœur, le moteur SUBARU BOXER de 2,5 litres à cycle Atkinson et la boîte-pont nouvellement développés s'associent à un moteur-générateur électrique et à un moteur de traction électrique pour assurer une puissance performante. Développant une puissance combinée de 194 chevaux, le système utilise le moteur électrique, le moteur à essence ou les deux pour propulser en toute confiance la Subaru Crosstrek e-BOXER hybride 2026 sur route ou hors route.

Le système de traction intégrale symétrique à prise constante de Subaru est couplé mécaniquement aux trains avant et arrière par le truchement de l'arbre de transmission, assurant ainsi des performances fiables et réactives. La Crosstrek e-BOXER hybride emploie une batterie scellée haute capacité au lithium-ion.

Sécurité de la Subaru Crosstrek e-BOXER hybride 2026

Toutes les versions de la Crosstrek e-BOXER hybride 2026 intègrent la plus récente technologie d'aide à la conduite EyeSight de Subaru, maintes fois primée. La nouvelle version du système EyeSight est plus fluide et plus rapide que les précédentes et fonctionne dans des conditions plus variées. Ces améliorations sont attribuables à un champ de vision élargi, à un logiciel de contrôle amélioré et à l'ajout d'un servofrein électrique. EyeSight peut reconnaître plus rapidement les piétons et cyclistes aux intersections et, lorsque nécessaire, alerter le conducteur et appliquer les freins pour éviter les collisions. Des caractéristiques de sécurité active additionnelles sont livrées de série sur cette Crosstrek e-BOXER hybride 2026, dont le freinage automatique en marche arrière et le système de détection d'angles morts avec assistance au changement de voie et avertissement de circulation transversale arrière.

La Crosstrek e-BOXER hybride 2026 intègre aussi l'assistant d'arrêt d'urgence, qui s'active si jamais un conducteur ne réagit pas aux alertes lorsque le régulateur de vitesse adaptatif évolué est en fonction. Cette nouvelle fonction de sécurité livrée de série pourra immobiliser le véhicule, mettre en marche les feux de détresse et déverrouiller les portières. Les Services connectés SUBARU STARLINK communiquent ensuite avec les services d'urgence.

Système d'infodivertissement de la Subaru Crosstrek e-BOXER hybride 2026

Le système multimédia Plus SUBARU STARLINK de 11,6 pouces est inclus de série sur la Crosstrek e-BOXER hybride. L'écran tactile haute résolution de 11,6 pouces est compatible avec les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto sans fil, avec affichage plein écran. Le système multimédia agit également comme un afficheur d'information central qui intègre le combiné d'instruments et permet de contrôler à l'écran le système audio, la température et les fonctions du véhicule. D'autres caractéristiques s'ajoutent à l'ensemble, comme la connectivité pour téléphone mains libres Bluetooth avec lecture audio en continu, la radio AM/FM, la caméra de recul, la radio SiriusXM et SiriusXM Travel Link (essai gratuit de trois mois), ainsi que des mises à jour à distance.

Style de la Subaru Crosstrek e-BOXER hybride

La Subaru Crosstrek e-BOXER hybride 2026 inaugurera deux nouveaux coloris extérieurs exclusifs, à savoir le dune de sable nacré et le jaune cédrat nacré, qui seront assortis à des jantes de 18 pouces de style exclusif.

Les prix, spécifications et équipements de la Subaru Crosstrek e-BOXER hybride 2026 seront annoncés à l'approche de sa date de mise en vente, à la fin de l'année 2025.

