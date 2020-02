StubHub payera une sanction de 1,3 million de dollars pour avoir annoncé des billets d'événements à des prix inatteignables

Le Bureau continue de lutter pour la transparence des prix en ligne

GATINEAU, QC, le 13 févr. 2020 /CNW/ - StubHub Canada Ltd. et StubHub Inc. payeront une sanction de 1,3 million de dollars dans le cadre d'une entente conclue avec le Bureau de la concurrence dans le but de corriger des indications que le Bureau estime trompeuses à propos des prix lors de la vente de billets d'événements sportifs et de divertissement.

Un examen du Bureau a conclu que StubHub annonçait des billets à des prix inatteignables sur ses sites Web et ses applications mobiles et dans ses courriels promotionnels envoyés aux Canadiens. Le Bureau a constaté que les consommateurs n'étaient pas en mesure d'acheter des billets aux prix annoncés, puisque StubHub facturait des frais obligatoires aux consommateurs, en surplus des prix annoncés.

Si les consommateurs n'activaient pas les filtres optionnels pour inclure les frais obligatoires dans les prix annoncés, ces frais étaient seulement révélés plus tard dans le processus d'achat. Le Bureau a conclu que la présence de filtres optionnels et la divulgation des frais plus tard dans le processus n'empêchaient pas le caractère trompeur des prix annoncés initialement. En outre, le Bureau a constaté que, dans certains cas, les consommateurs qui avaient filtré les résultats afin de voir les prix incluant les frais devaient tout de même payer plus que le prix affiché incluant les frais.

En vertu d'un consentement enregistré auprès du Tribunal de la concurrence, StubHub veillera à ce que les prix des billets pour les événements au Canada incluent dorénavant tous les frais obligatoires tout au long du processus d'achat. De plus, StubHub devra mettre en place un programme de conformité et instaurer de nouvelles procédures pour s'assurer de respecter la loi et éviter que ses publicités soulèvent de nouvelles préoccupations à l'avenir.

Le Bureau reconnaît la coopération volontaire dont StubHub a fait preuve dans la résolution de cette affaire.

Citation

« Les prix annoncés en ligne pour des billets d'événements devraient correspondre au coût réel d'achat. Le Bureau est déterminé à contester toute indication fausse ou trompeuse à propos des prix dans l'économie numérique et rappelle à tous les vendeurs de revoir leurs pratiques commerciales. »

- Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Les faits en bref

Assurer la véracité publicitaire dans l'économie numérique canadienne est une priorité du Bureau, et les frais cachés sont l'une de ses principales cibles.

Depuis 2016, les mesures du Bureau pour résoudre des préoccupations relativement à l'annonce de prix inatteignables en ligne ont mené à des sanctions totalisant 11,25 millions de dollars payées par Ticketmaster et quatre grandes entreprises de location de véhicules : Avis/Budget, Hertz, Enterprise et Discount.

Cet examen fait suite à un avertissement à l'industrie de la vente de billets, émis par le Bureau en juillet 2017, appelant tous les vendeurs à revoir leurs pratiques commerciales et à dévoiler le prix véritable des billets dès le départ.

Le consentement d'aujourd'hui aura la force exécutoire d'une ordonnance judiciaire et s'appliquera pour une période de 10 ans.

Nous encourageons tous les Canadiens à signaler les indications de prix trompeuses soupçonnées en formulant une plainte auprès du Bureau ou en appelant le 1-800-348-5358.

Produits connexes

Liens connexes

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Demande de renseignements/Formulaire de plainte

Restez branchés :

Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Fil RSS | Diffusion électronique des actualités

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

SOURCE Bureau de la concurrence

Renseignements: Renseignements à l'intention des médias : Relations avec les médias, Téléphone : 819-994-5945, Courriel : [email protected]; Renseignements généraux : Centre des renseignements, Bureau de la concurrence, Téléphone : 819-997-4282, Sans frais : 1-800-348-5358, ATS (malentendants) : 1-866-694-8389

Liens connexes

http://www.competitionbureau.gc.ca