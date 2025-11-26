STS : appel à davantage de civilité

SAGUENAY, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des chauffeurs d'autobus de la Société de transport du Saguenay (SCFP 3124) appelle la population à davantage de civilité à bord des autobus. Les bris de service qui entraînent des retards ne sont pas la faute des personnes derrière le volant.

« Nous manquons d'autobus pour couvrir l'ensemble des trajets. Nous sommes des êtres humains et nous faisons de notre mieux avec les ressources dont nous disposons. Nous demandons à la population d'être plus patiente et plus polie », de dire José-Nicolas Lopez, président du SCFP 3124.

Le syndicat indique qu'il travaille avec l'employeur pour trouver des solutions durables, mais il demande à la population de respecter les chauffeurs.

« Ils ne sont pas responsables de la situation actuelle. Soyez indulgent », de conclure le président syndical.

