Grève chez Pascan : plainte à la police contre un cadre

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Hier, quinze personnes piquetaient devant le siège social de Pascan Aviation à Saint-Hubert quand un membre de la direction a foncé sur celles-ci avec son véhicule. Le syndicat représentant les agentes et agents de bord de l'entreprise (SCFP 5490) a porté plainte à la police de Longueuil.

« Les grévistes exerçaient leur droit de piqueter paisiblement quand la voiture est arrivée à pleine vitesse et a foncé vers le stationnement. Heureusement qu'un des piqueteurs est intervenu et qu'il a pu éloigner un de ses collègues avant qu'il ne se fasse renverser. Il s'en est fallu de peu! Les témoins sont nombreux et nous dénonçons vertement ce genre de comportement dangereux », de décrier Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Les salarié(e)s chez Pascan sont en grève générale illimitée depuis le 28 octobre dernier. Les enjeux principaux sont les salaires, les lieux de résidence hors base, les affectations ainsi que la planification des équipages. La convention collective précédente est arrivée à échéance le 18 juillet 2025.

« Un conflit de travail n'est facile pour personne. Il n'y a aucune excuse possible pour mettre en danger la vie ou la santé de qui que ce soit. J'espère que la haute direction va aussi sévir contre cet individu aux agissements a déplorables », de conclure le président du SCFP-Québec.

Le SCFP 5490 représente 21 membres. L'entreprise est basée à l'aéroport Métropolitain de Montréal (YHU, autrefois aéroport Montréal Saint-Hubert). Elle offre des vols à destination des villes suivantes : Longueuil, Québec, Gaspé, Bonaventure, Îles-de-la-Madeleine, Saint-John et Halifax. Elle propose également des vols nolisés.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 3000 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, de Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan.

À l'extérieur du Québec, le secteur du transport aérien du SCFP compte aussi des membres chez WestJet, Swoop, Encore, Calm Air, First Air, Canadian North, Pivot Airlines, Flair Airlines et PAL Airlines.

