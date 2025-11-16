STM : autre entente, autre grève évitée

MONTRÉAL, le 16 nov. 2025 /CNW/ - Le Syndicat du personnel administratif, technique et professionnel du transport en commun (SCFP 2850) de la Société de transport de Montréal (STM) annonce qu'il est arrivé à une entente de principe avec l'employeur. La journée de grève prévue pour le 19 novembre est donc annulée.

« Nous sommes ravis d'être arrivés à une entente négociée. Nous ne ferons aucun autre commentaire jusqu'à ce que nos membres puissent prendre connaissance des détails de l'entente », d'expliquer Stéphane Lamont, président du SCFP 2850.

Le Syndicat qui représente 1300 personnes a obtenu un mandat de grève en mai 2025, une première en 40 ans d'accréditation au SCFP.

La convention collective est échue depuis le 4 janvier 2025.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]