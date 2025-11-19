Annulation de la grève des cols bleus de Châteauguay du 21 au 29 novembre

CHÂTEAUGUAY, QC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Le syndicat représentant les 122 cols bleus de la Ville de Châteauguay annule la grève prévue du 21 au 29 novembre prochain. Cette décision vise à éviter que les différends entre l'employeur et les employé(e)s aient un impact direct sur la population à ce stade-ci des négociations et à donner une chance à la médiation en cours.

Les pourparlers demeurent cependant difficiles. L'employeur refuse de fournir des informations essentielles concernant ses propres demandes à la table de négociation, notamment en matière de sous-traitance et d'horaires de travail. Depuis plusieurs mois, le syndicat tente d'avoir accès aux données qui permettraient aux parties de calculer le coût réel de la sous-traitance à la Ville de Châteauguay et celui de la réalisation de ces mêmes travaux par du personnel déjà disponible à l'interne. Or, la Ville ne veut pas communiquer ces informations. Le syndicat souhaite obtenir ces chiffres afin de déterminer si la sous-traitance entraîne réellement des économies ou plutôt des coûts supplémentaires pour les citoyens et les citoyennes.

« Ce n'est pas seulement un enjeu de négociation, c'est une question de saine administration des fonds publics. La Ville de Châteauguay fait des demandes qu'elle refuse de justifier avec des chiffres. C'est insultant pour le syndicat, mais ça l'est également pour la population. Si la Ville réalise effectivement des économies de cette façon, pourquoi nous empêcher d'avoir accès aux données? », affirme Stéphane Paré, conseiller syndical au SCFP.

Alors que le directeur général, Me Karl Sacha Langlois, s'est dit surpris par voie de communiqué d'apprendre que le syndicat réfléchissait à faire la grève, rappelons que la direction des ressources humaines a embauché une firme d'avocats privée pour gérer les relations de travail, une décision qui engendre des coûts supplémentaires pour les contribuables. Le syndicat l'invite donc à venir s'asseoir à la table de négociation, ce qui pourrait lui éviter de telles surprises dans le futur.

Une séance de médiation est prévue le 20 novembre afin de rapprocher les parties. La médiation pourrait se prolonger jusqu'à la fin janvier 2026.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est également présent dans les secteurs suivants : affaires sociales, communications, éducation, universités, énergie, sociétés d'État et organismes publics, transports aérien et terrestre, secteur mixte, transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Stéphane Paré, conseiller syndical SCFP, 438 869-4645, [email protected]