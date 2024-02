Stratégies jeunesse en milieu municipal - Près de 700 000 $ pour renforcer l'action et l'autonomie locale en matière de jeunesse

QUÉBEC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une enveloppe budgétaire totalisant 690 203 $ destinée à soutenir 16 projets dans le cadre du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal.

Le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal est l'une des mesures structurantes de la mise en œuvre de la Politique québécoise de la jeunesse 2030. Devant l'enthousiasme suscité par le milieu municipal, ce programme a été actualisé dans le Plan d'action jeunesse 2021-2024. Il vise à renforcer l'action et l'autonomie locales au moyen d'un soutien financier offert aux organismes qui souhaitent intervenir par, pour et avec les jeunes de leur territoire.

Ce programme compte deux volets. Le premier sert à soutenir de nouvelles initiatives d'organismes municipaux par le biais de consultations jeunesse, d'un plan d'action jeunesse local et de comités consultatifs sur la jeunesse. Le deuxième, quant à lui, vise à consolider des démarches entreprises par le financement de projets découlant d'un plan d'action local jeunesse ou de consultations.

Citations

« Les autorités municipales jouent un rôle crucial en tant qu'alliées de notre gouvernement dans la concrétisation de la Politique québécoise de la jeunesse 2030. Leur proximité avec les jeunes de leur région leur confère la capacité d'intervenir de manière directe, impliquante et collaborative. Le programme, conçu dans cet esprit, vise à renforcer et à amplifier des initiatives de qualité à l'échelle du Québec, offrant ainsi un levier supplémentaire pour favoriser le bien-être et le développement des jeunes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Indéniablement, adopter une perspective axée sur la jeunesse et disposer d'une expertise dévouée sont des éléments essentiels pour renforcer l'efficacité et l'indépendance des organismes municipaux dans leur mission de soutien envers les citoyennes et les citoyens de demain. En témoigne la diversité des stratégies jeunesse en milieu municipal appuyées cette année, reflétant ainsi la créativité de nos partenaires et leur détermination à mobiliser la jeunesse au sein de la collectivité. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette dynamique positive! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

Les 16 projets ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel de projets lancé en mai 2023 pour le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal. Ceux-ci sont répartis dans 8 régions administratives du Québec.

création du Programme, plus de 3,97 M$ ont été octroyés aux 95 projets retenus dans le cadre des appels de projets. À ce montant s'ajoute une somme de 394 000 $ consacrée au soutien et à l'accompagnement des organismes municipaux.

Les informations collectées lors de la tournée de consultations publiques dans les régions du Québec à l'automne 2023 serviront à l'élaboration du nouveau plan d'action jeunesse visant à répondre aux besoins et aux aspirations de cette génération dynamique. Ce plan contiendra des actions concrètes de même que des initiatives structurantes et déterminantes pour la jeunesse qui s'échelonneront jusqu'en 2029.

Le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal s'inscrit dans la réalisation du Plan d'action jeunesse 2021-2024, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

La mise en œuvre du Programme est appuyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, Citoyenneté jeunesse et le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec.

Lien connexe

