Stratégie québécoise en infrastructures publiques - Le gouvernement rend plus efficace le cheminement des grands projets d'infrastructure

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien, annonce que la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique a été entièrement revue afin d'être allégée et mieux adaptée à la réalité des projets d'infrastructure.

La Directive, qui n'avait pas été modifiée depuis son approbation en 2014, vise à assurer une planification, une gestion et une réalisation des projets rigoureuses et basées sur les meilleures pratiques. Pour ce faire, il fallait revoir le cheminement des projets majeurs afin de rendre chaque étape plus efficace.

Les changements permettront notamment :

de faciliter la réalisation des projets de maintien de nos infrastructures;

de faire avancer plus rapidement les projets dont la planification est mieux établie;

d'adapter les étapes de planification en fonction des nouveaux modes de réalisation collaboratifs;

d'alléger les processus administratifs.

Les seuils pour qu'un projet d'infrastructure soit assujetti à la Directive ont également été augmentés pour refléter l'inflation et le type de projet. Ils passent de 50 M$ à 75 M$ pour un projet de bonification du parc, et de 50 M$ à 150 M$ pour un projet de maintien du parc, à l'exception des projets d'infrastructure de transport routier et de transport collectif. En effet, les seuils de ces derniers passent de 100 M$ à 300 M$ pour le maintien du parc, et de 100 M$ à 150 M$ pour la bonification du parc.

Citations :

« Grâce aux modifications à la Directive, notre gouvernement optimise l'encadrement des projets majeurs d'infrastructure publique, notamment en allégeant les processus administratifs. En adaptant sa gouvernance aux nouvelles réalités des marchés, nous améliorons de façon significative la planification et la réalisation des projets majeurs. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En optimisant nos façons de faire, notre gouvernement tend la main à l'industrie en offrant davantage de flexibilité et de prévisibilité, tout en renforçant les contrôles essentiels à une saine gestion des fonds publics. Nous avons l'ambition de nous positionner parmi les meilleurs donneurs d'ouvrage publics en rendant nos administrations plus agiles. »

Louis-Charles Thouin, adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures

Faits saillants

Cette Directive s'applique à tous les ministères et organismes impliqués dans la gestion des projets d'infrastructure publique considérés majeurs , ainsi qu'à ceux auxquels le Conseil du trésor a étendu son application.

ainsi qu'à ceux auxquels le Conseil du trésor a étendu son application. Ces améliorations sont rendues possibles grâce aux modifications apportées en octobre 2024 par la Loi visant principalement à diversifier les stratégies d'acquisition des organismes publics et à leur offrir davantage d'agilité dans la réalisation de leurs projets d'infrastructure .

. La modification de la Directive était l'une des 17 mesures phares de la Stratégie québécoise en infrastructures publiques dévoilée par le gouvernement en mai 2024 qui visait à faire des projets à moindre coût, plus rapidement, tout en maintenant la qualité.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Sources : Mona Lechasseur, Directrice des communications, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]