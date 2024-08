Stratégie québécoise en habitation : Pour le gouvernement, les propriétaires de logements n'existent pas

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) prend connaissance de la Stratégie québécoise en habitation et ressort de cette présentation de la Ministre France-Élaine Duranceau déçue.

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) est contente de voir que le Gouvernement continue de vouloir moderniser, d'aider le locatif au Québec. Mais ces énergies ne sont pas mises aux bons endroits.

Alors que la crise du logement touche également les propriétaires de logements locatifs.

Alors que les immeubles privés doivent subir des rénovations majeures et ont besoin d'un appui financier de leur gouvernement.

Alors que toutes les annonces depuis les 6 dernières années ne font qu'augmenter les droits des locataires face aux propriétaires.

Alors que le Gouvernement dit vouloir aider les propriétaires privés entre autre avec une réforme du taux d'amortissement sur travaux majeurs dans les calculs d'augmentation de loyer.

Aujourd'hui, une nouvelle annonce en excluant le parc privé locatif.

"Les propriétaires de logements ont l'impression de ne pas être écoutés. Le secteur privé a aussi de nombreux besoins et le gouvernement ne semble vouloir que modifier des lois pour renforcer les droits des locataires et construire tout en délaissant les logements privés qui pourtant logent plus de 1.3 millions de personnes." selon Martin Messier, Président de l'APQ.

Les annonces de ce jour ne sont que principalement des propositions pour construire plus vite. Mais que fait-on du bâti actuel?

Les propriétaires attendent toujours des annonces concernant le taux d'amortissement des travaux majeurs ou même permettre un dépôt de garantie.

"Il est temps que le Gouvernement change sa stratégie et adopte des lois pour protéger les locateurs des locataires délinquants qui peuvent ne pas payer leur loyer, briser le logement sans être inquiétés par les lois actuelles!" d'ajouter l'APQ.

"L'APQ demande au Gouvernement de porter de vrais gestes pour appuyer les propriétaires de logements, un geste concret pour reconnaître les propriétaires privés comme important et soutenu pour leur impact indispensable dans la vie des locataires." de conclure l'APQ.

