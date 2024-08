Stratégie québécoise en habitation: peu de nouvelles mesures pour répondre à la crise

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - Les leviers supplémentaires présentés dans la Stratégie québécoise en habitation par le gouvernement du Québec aujourd'hui sont, en grande majorité, des mesures déjà connues et annoncées. Les municipalités sont déjà à l'œuvre avec de nouveaux outils réglementaires et financiers adoptés au cours des derniers mois pour soutenir le développement de logements.

Cette stratégie est sans cible claire, sans moyen additionnel et repose essentiellement sur les municipalités pour sortir de la crise de l'habitation.

« Malgré ces avancées, les municipalités s'attendaient à des mesures plus ambitieuses et concrètes de la part du gouvernement pour régler la crise de l'habitation au Québec. L'annonce d'une stratégie québécoise en habitation était une occasion d'établir une vision porteuse pour répondre aux multiples crises que nous vivons, autant de l'habitation que de l'itinérance, des enjeux intrinsèquement liés. » a déclaré le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

Le gouvernement a également exprimé son intention de faciliter la cession de terrains et de bâtiments de l'État pour la construction de logements, une pratique que les municipalités ont déjà adoptée. De plus, l'UMQ accueille favorablement la création d'un comité consultatif spécifiquement dédié au logement social et abordable, un signe d'écoute et de collaboration.

L'UMQ souligne l'initiative de mettre en place un projet pilote qui permettra de construire 500 unités de logements abordables préfabriqués. Ce geste va dans la bonne direction, mais reste largement insuffisant. Ces 500 unités ne représentent même pas 1 % des besoins annuels de logements, estimés à 56 000 par an pour atteindre les 560 000 logements nécessaires au Québec au cours des dix prochaines années.

