Stratégie québécoise en éducation financière - Malgré la pandémie, plus de 11 000 jeunes en milieu scolaire ont été sensibilisés à des notions financières par le concours de l'Autorité des marchés financiers

QUÉBEC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») est fière de souligner la contribution remarquable de 227 enseignants et enseignantes de partout au Québec à l'éducation financière de leurs élèves. Ces enseignants et enseignantes ont activement participé à l'édition 2020-2021 du concours On parle argent dans ma classe! en réalisant une activité à l'aide des outils offerts par l'Autorité et le Réseau québécois de l'éducation financière.

L'Autorité remercie et félicite tous les enseignants et enseignantes participants pour leurs efforts à inculquer des notions financières à leurs élèves. Les cinq enseignantes gagnantes, qui ont chacune remporté un prix de 1 000 $ après tirage au sort, sont :

Élisa Audet-Turcotte (accompagnée d'Alexandra Marcoux-Dion), de l'école La Chanterelle (Québec);

Geneviève Lasnier, de l'école du Bac ( Saint-Lambert-de-Lauzon );

); Annie Lévesque, de l'école Le Sentier ( Laval );

); Marie-Josée Morin, de l'école du Boisé ( Laval );

); Magdalena Pastrama , de l'école La Passerelle (Montréal).

« Au fil des cinq éditions du concours On parle argent dans ma classe!, plus de 850 enseignants et enseignantes ont permis à 40 000 jeunes d'acquérir et de mettre en pratique des notions de finances personnelles dans leur classe, tout en découvrant les outils de l'Autorité et de ses partenaires », a souligné Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « Les outils ne manquent pas pour faire de l'éducation financière au Québec. Nous encourageons tous les enseignants et enseignantes à consulter la Zone enseignants Tes affaires! sur notre site Web pour y dénicher des idées, des exercices ou des calculateurs à exploiter en classe toute l'année durant », a ajouté M. Morisset.



Le concours On parle argent dans ma classe! s'est inscrit dans le cadre du plan d'action de la Stratégie québécoise en éducation financière, un important chantier visant l'amélioration de la santé financière des Québécois dont l'Autorité est le maître d'œuvre.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

