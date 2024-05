Stratégie québécoise en éducation financière - L'Autorité dévoile le Plan d'action 2024-2026

MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée éducation financière qui se déroule aujourd'hui, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») présente le Plan d'action 2024-2026 de la Stratégie québécoise en éducation financière (le « Plan d'action »). L'Autorité se réjouit de cet effort collectif auquel se sont ralliés plus de 60 organisations des secteurs public, privé, communautaire et universitaire qui ont confirmé leur engagement suivant l'appel à la mobilisation lancé en novembre 2023.

En collaboration avec ses quatre partenaires gouvernementaux (Retraite Québec, Revenu Québec, l'Office de la protection du consommateur ainsi que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail) et avec l'appui du ministère des Finances, l'Autorité amplifie ainsi le rayonnement des initiatives d'éducation financière regroupées et structurées dans le Plan d'action.

« La mise en œuvre du Plan d'action est un geste collectif fort et rassembleur qui favorisera la promotion de l'expertise et des initiatives offertes par nos partenaires pour aider les Québécois dans la gestion de leurs finances personnelles », a déclaré Kim Lachapelle, surintendante à l'assistance aux clientèles et à l'éducation financière. « En rassemblant les acteurs de l'écosystème de l'éducation financière québécoise, l'Autorité crée de la synergie et fédère les partenaires dans ce domaine », a-t-elle ajouté.

Le Plan d'action en quelques points

Le Plan d'action, dont les initiatives retenues sont organisées par publics ou objectifs, se concentre sur trois enjeux qui répondent à des besoins ciblés :

La littératie financière , qu'il faut continuer de développer, afin de faire évoluer la culture financière des Québécois. Sur ce point, rappelons la vaste campagne sociétale lancée ce printemps par l'Autorité;

, qu'il faut continuer de développer, afin de faire évoluer la culture financière des Québécois. Sur ce point, rappelons la vaste campagne sociétale lancée ce printemps par l'Autorité; Le portrait de la situation en éducation financière , qui nécessite d'être mieux défini;

, qui nécessite d'être mieux défini; La concertation et la gouvernance de l'offre en éducation financière, dont l'Autorité assurera la coordination et la gouvernance avec ses partenaires principaux afin de guider et soutenir les acteurs et d'assurer une meilleure cohésion.

Les détails du Plan d'action se trouvent sur le site Web de l'Autorité.

Renouvellement d'un partenariat majeur

Dans le cadre de la Journée éducation financière, l'Autorité est également fière d'annoncer le renouvellement de son soutien financier aux associations de consommateurs et aux associations coopératives d'économie familiale, pour un montant de 2 330 000 $ réparti sur cinq ans et provenant de son Programme de partenariats stratégiques en éducation financière, sensibilisation et recherche. L'Autorité appuie ainsi ce réseau réputé d'organismes de proximité aidant des milliers de personnes à reprendre le contrôle de leurs finances ou à développer leur littératie financière. Concrètement, les organismes pourront réaliser davantage d'activités de consultation individuelle et d'ateliers de groupe visant l'acquisition de connaissances liées à divers concepts financiers.

Ce partenariat stratégique s'insère dans les priorités de l'Autorité en matière d'assistance aux consommateurs et d'éducation financière et est également un engagement formel lié au Plan d'action.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution- de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

SOURCE Autorité des marchés financiers