Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation - Plus de 10 M$ pour soutenir la recherche dans le secteur maritime

QUÉBEC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec alloue 10,25 millions de dollars au Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT) pour financer le Réseau Québec maritime (RQM), un acteur clé dans la mise en œuvre du projet Avantage Saint-Laurent, qui vise à faire du fleuve un important vecteur de développement économique, et pour lancer des appels de propositions en recherche dans le secteur maritime.

Ces appels de propositions auront pour objectif de tirer parti du plein potentiel du fleuve et de ses ressources dans une démarche de développement durable. Ils favoriseront aussi la collaboration entre les chercheurs universitaires, les partenaires économiques et gouvernementaux, et les utilisateurs des résultats de la recherche dans le domaine maritime.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce soutien gouvernemental s'inscrit dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027, qui dispose d'une enveloppe de près de 1,2 milliard de dollars pour assister les différents Fonds de recherche du Québec, dont le FRQNT.

« En allouant ces fonds au RQM, le gouvernement ouvre la voie à une collaboration fructueuse entre chercheurs et partenaires économiques et gouvernementaux. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le RQM est partie prenante du déploiement d'Avantage Saint-Laurent, notre vision pour faire de ce vaste cours d'eau un corridor économique performant dans le respect des écosystèmes et des communautés riveraines. En encourageant les activités du RQM, notre gouvernement reconnaît une fois de plus l'importance du fleuve dans l'essor de l'économie bleue de nos régions maritimes. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Ce financement du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie destiné au secteur maritime viendra amplifier et renforcer la recherche. Il agira aussi comme un levier efficace pour stimuler les maillages et mobiliser la communauté scientifique. Ensemble, chacun jouant son rôle et mettant à profit son expertise, nous allons coopérer avec le milieu pour faire rayonner la recherche et l'innovation et consolider la position du Québec en tant que chef de file sur le plan national et international. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« Avec la crise climatique, l'urgence d'agir est criante, et c'est avec une communauté unie que notre avenir maritime sera innovant. Nous saluons donc le message fort lancé par le gouvernement quant à l'importance accordée à la recherche collaborative pour contribuer à un développement maritime durable. C'est avec enthousiasme que le RQM continuera à épauler une programmation intersectorielle, porteuse de solutions nouvelles. »

Gwenaëlle Chaillou, directrice du RQM

Le FRQNT a pour mission de soutenir et de promouvoir la recherche et sa relève dans leur excellence, leur diversité et leur ouverture, afin de stimuler la découverte et l'innovation.

Le RQM est un réseau fédérateur qui a pour mandat d'aborder les enjeux maritimes dans une approche de développement durable. Il réunit également la communauté de recherche et des organisations privées, publiques et parapubliques autour d'actions structurantes dans le domaine maritime.

La SQRI2 2022-2027 propose une conception d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour s'illustrer à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Quelque 7,5 milliards de dollars seront injectés d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

