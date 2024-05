Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 - Lancement d'une nouvelle organisation pour maximiser le potentiel de l'innovation sociale

MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une subvention d'un montant maximal de 900 000 $ à l'Organisme de transfert et de liaison en innovation sociale du Québec (OTLISQ), créé en janvier dernier, afin de couvrir une portion des frais de fonctionnement nécessaires à son démarrage.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce lors du Grand Rendez-vous de l'innovation sociale 2024, qui se tient aujourd'hui à Montréal.

La subvention s'inscrit dans l'axe 5 de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027. Elle est accordée par l'entremise du volet 1 du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation - Soutien au fonctionnement d'organismes. Elle rejoint également l'un des piliers de la SQRI2, soit de miser sur le développement durable et l'innovation sociale.

Ainsi, les activités de l'OTLISQ permettront :

de couvrir l'ensemble des phases de l'innovation, de l'émergence à la mise à l'échelle;

d'élargir l'action à tous les enjeux de société, comme les changements climatiques et le vieillissement de la population;

d'assurer le maillage, l'accompagnement ainsi que la diffusion d'outils et d'information;

de quantifier les retombées des projets;

de mutualiser les forces de l'écosystème de l'innovation sociale.

Citations :

« C'est primordial de continuer de miser sur le développement durable et l'innovation sociale pour faire avancer la société québécoise. Les activités de l'Organisme de transfert et de liaison en innovation sociale du Québec permettront de pérenniser des pratiques novatrices, ce qui aura des retombées concrètes pour nous tous. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'innovation sociale, c'est changer le monde autour de nous. C'est s'attaquer aux défis de société avec des solutions originales et fondamentalement humaines. Notre mission est d'œuvrer à bâtir la société québécoise de demain. »

Luc Sirois, innovateur en chef du Québec

Faits saillants :

L'OTLISQ a pour but de stimuler l'essor, l'implantation et la mise à l'échelle de l'innovation sociale au Québec, tout en consolidant l'expertise existante, afin de répondre aux enjeux sociétaux par le développement de pratiques, de solutions et d'innovations concrètes et durables.

Ses mandats principaux : accompagner des projets d'innovation sociale; encourager l'adoption et la pérennisation de pratiques sociales novatrices dans toutes les sphères de la société québécoise; maximiser le potentiel et les retombées sociales, économiques, environnementales et culturelles de l'innovation sociale; favoriser les synergies et le soutien au sein de l'écosystème de l'innovation sociale; élargir et renforcer l'écosystème de l'innovation sociale au Québec.

La SQRI 2 propose la vision d'un Québec qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. D'ici 2027, quelque 7,5 milliards de dollars seront ainsi investis afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

propose la vision d'un Québec qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. D'ici 2027, quelque 7,5 milliards de dollars seront ainsi investis afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation. Le Grand Rendez-vous de l'innovation sociale 2024 vise à mobiliser l'écosystème. L'objectif : mettre en commun, s'enrichir et s'outiller afin de répondre aux besoins et aux enjeux sociaux actuels. Quelque 200 personnes de partout au Québec et de différents milieux (recherche, enseignement supérieur, entrepreneuriat social, gouvernemental et communautaire) participent à l'événement.

