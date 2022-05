Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 - L'ÉTS BIEN POSITIONNÉE POUR APPUYER UN PLAN AMBITIEUX

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation lançait aujourd'hui la nouvelle Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027. L'ÉTS constate un appui financier majeur de 7,5 milliards de dollars en recherche et innovation, une preuve que le gouvernement souhaite plus que jamais soutenir un secteur clé de l'économie et de son développement.

L'ÉTS se réjouit d'un plan ambitieux qui rejoint l'essence même de sa mission et de sa vision. Le cycle d'innovation présenté qui est : inventer, développer et commercialiser, correspond parfaitement au modèle de l'École pour qui la recherche en partenariat avec l'industrie ou encore l'accompagnement, la mise en valeur et la commercialisation de solutions technologiques de ces jeunes entreprises est partie intégrante de son ADN.

Aussi, afin de donner plus d'impact à notre recherche et aux innovations qui en découlent, le gouvernement a compris l'importance et a saisi l'opportunité de renforcer l'entrepreneuriat technologique. Ainsi, le cycle de l'École s'en trouvera optimisé, grâce entre autres au Centech, notre incubateur de classe mondiale, et il pourra assurément tirer profit d'une approche qui met en valeur nos entreprises technologiques, leurs solutions innovantes et leur potentiel de création de valeur au bénéfice direct de la société.

L'ÉTS a été heureuse de participer aux consultations et se réjouit de voir que certaines de ses recommandations ont été retenues par le gouvernement. La SQRI2 2022-2027 a été élaborée à la suite d'une vaste démarche de consultation avec des acteurs de l'innovation. Il y a un an, l'École avait pris part au processus en répondant à l'appel de mémoires. L'ÉTS y abordait notamment le développement des talents et des compétences, la formation d'une relève innovante, le soutien aux chercheurs afin d'améliorer l'innovation, la promotion de l'innovation et du développement technologique du Québec, ainsi que le positionnement du système québécois de recherche et d'innovation en réponse aux impératifs d'un développement durable.

« En tant qu'actrice de changement promouvant l'entrepreneuriat et l'innovation, l'ÉTS accueille favorablement la SQRI2 2022-2027 présentée par le gouvernement du Québec. Nous sommes déjà très engagés à connecter tous les acteurs d'un écosystème et à miser sur le développement durable et l'innovation sociale. Nous sommes donc persuadés que nous pourrons apporter notre soutien et expertise au gouvernement pour faire de ces deux axes un succès. Notre soutien passe par la contribution et le dévouement de nos chercheuses et chercheurs en vue de relever les grands défis auxquels notre société est confrontée. C'est dans cette optique que nous poursuivrons nos efforts à accélérer le transfert technologique et la commercialisation en misant sur notre expertise entrepreneuriale et novatrice. », a déclaré François Gagnon, directeur général de l'ÉTS.

