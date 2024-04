Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 - 21,5 M$ pour relever de grands défis sociaux, économiques et d'innovation au Québec

LONGUEUIL, QC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des contributions financières totalisant 21,5 millions de dollars à onze organismes1 pour soutenir la réalisation de projets qui permettront de relever d'importants défis sociaux, économiques et d'innovation au Québec. Ces organismes ont été sélectionnés dans le cadre des Défis innovation Québec ou par le biais du Grand Défi de la décarbonation et du Grand Défi de la société apprenante.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et la députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux, Mme Shirley Dorismond, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Défis innovation Québec

Des contributions financières totalisant 13,5 millions de dollars sont accordées à sept organismes (Alliance Métal Québec, Carrefour Québec international, Centre d'excellence sur les drones, Pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, SAGE-Innovation, TechniTextile Québec et Technopôle IVÉO) pour soutenir la réalisation de projets liés aux Défis innovation Québec.

Ces défis visent à répondre aux enjeux spécifiques d'approvisionnement des ministères et des organismes publics par le développement de solutions innovantes, entre autres en matière de développement durable. Ils favorisent un accroissement de la modernisation et de l'efficience des services publics, tout en offrant des occasions d'affaires aux entreprises québécoises, qui pourront ainsi accélérer la commercialisation de leurs innovations.

Grands défis de société

Dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027, deux défis de société porteurs pour l'appareil gouvernemental et la société québécoise ont été retenus, soit le Grand Défi de la décarbonation et le Grand Défi de la société apprenante.

Un soutien gouvernemental totalisant 4 millions de dollars est attribué au Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies et au Réseau des CCTT - Synchronex pour la réalisation d'initiatives qui apporteront des solutions innovantes au Grand Défi de la décarbonation, porté par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Un montant totalisant 4 millions de dollars est également attribué au Centre de recherche informatique de Montréal et au Fonds de recherche du Québec - Société et culture pour appuyer la réalisation d'initiatives qui amèneront des solutions innovantes au Grand Défi de la société apprenante, porté par le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Citations :

« La SQRI2 soutient l'innovation sous toutes ses formes, notamment en permettant le développement de solutions adéquates à certains enjeux de société au Québec. Les projets annoncés aujourd'hui montrent l'importance de conjuguer les technologies aux besoins de la société, pour que tout le Québec en bénéficie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Stimuler l'innovation sociale et technologique au Québec est essentiel pour rendre nos industries plus compétitives et assurer la vitalité de nos communautés. En soutenant les Défis innovation Québec et les projets liés aux grands défis sociaux, nous propulsons les solutions révolutionnaires de nos entreprises sur les marchés, tout en favorisant l'achat local. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Pour relever nos grands défis de société et d'innovation, on doit miser sur des technologies avant-gardistes développées par des entreprises d'ici. J'ai hâte de connaître les innovations qui sortiront gagnantes des différents défis lancés par les ministères et organismes, dont celui visant le secteur de l'économie sociale dans notre région. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux

« Notre société fait face à un défi climatique d'envergure, et l'innovation représente une solution fondamentale dans la décarbonation du Québec. Les projets soutenus par la SQRI2 joueront un rôle déterminant dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et pour le développement durable. Je me réjouis de l'engagement de tous les acteurs impliqués, et je suis fier que notre gouvernement accompagne l'innovation afin d'accélérer la transition climatique et énergétique du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'enseignement supérieur québécois a toujours été présent pour répondre aux nombreux défis qui se dressent sur le chemin de notre prospérité collective. Je suis absolument convaincue que cette nouvelle initiative constituera une avancée importante, et je suis heureuse de voir que les acteurs des réseaux collégial et universitaire, particulièrement nos chercheurs, y contribueront de façon significative. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le soutien gouvernemental octroyé notamment au Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies et au Fonds de recherche du Québec - Société et culture constitue un pas dans la bonne direction en vue de répondre à deux grands défis de société. Les initiatives de recherche qui seront retenues à l'issue des appels de projets, lancés dans le cadre de la SQRI2, permettront d'accroître nos connaissances et de favoriser l'innovation pour accélérer la décarbonation du Québec de même que pour faire du Québec une société plus apprenante. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« Je me réjouis de constater l'enthousiasme et la mobilisation des entreprises en réponse à l'appel de projets de Défis innovation Québec, une initiative essentielle à la création de richesse économique et sociale dans nos collectivités. Bravo au gouvernement du Québec pour ce soutien financier important pour l'innovation, qui contribuera à l'essor de ces entreprises dont l'apport nous permettra de bâtir le Québec de demain. »

Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec

Faits saillants :

Rappelons qu'en mai 2022, le gouvernement a annoncé une contribution financière de 2 millions de dollars à Écotech Québec pour soutenir la réalisation de son projet lié aux Défis innovation Québec dans le secteur des technologies propres.

En juin 2022, le gouvernement a également annoncé une contribution financière de 2 millions de dollars à Propulsion Québec pour la mise en œuvre du projet Défis innovation Québec et pour une aide directe aux entreprises relevant des défis dans le secteur des véhicules électriques et intelligents.

Les Défis innovation Québec s'inscrivent dans la volonté du gouvernement d'accroître la capacité des économies régionales à contribuer à la création de richesse au Québec et de répondre aux défis particuliers des entreprises et des intervenants en matière de développement économique situés hors des grands pôles urbains. Une enveloppe de 40 millions de dollars a été prévue à cet effet dans le cadre du Plan budgétaire 2021-2022.

Dans le cadre de la SQRI 2 , une somme de 10 millions de dollars d'ici 2025 servira aussi à soutenir l'innovation par les marchés publics, par l'entremise des Défis innovation Québec.

, une somme de 10 millions de dollars d'ici 2025 servira aussi à soutenir l'innovation par les marchés publics, par l'entremise des Défis innovation Québec. Lancé en novembre 2022, l'appel de projets visant à répondre aux grands défis de société correspond à la vision du gouvernement de mobiliser les forces de la recherche publique, de la société civile, de l'appareil gouvernemental et des entreprises privées afin de développer des solutions innovantes. L'objectif : transformer les besoins cernés par les grands donneurs d'ordres en possibilités de création de richesse économique et sociale. Une enveloppe de 67 millions de dollars sur cinq ans est prévue à cet égard dans le cadre de l'Action 12 (Résoudre des défis de société grâce à des solutions innovantes) de la SQRI2.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Annexe

Projets liés aux Défis innovation Québec

Organisme Description du projet Contribution gouvernementale Alliance Métal Québec Défis innovation dans le secteur de la fabrication métallique 2 000 000 $ Carrefour Québec international Défis innovation dans différents secteurs d'activité 2 000 000 $ Centre d'excellence sur les drones Défis innovation dans le secteur des drones 2 000 000 $ Pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil Défis innovation dans le secteur de l'économie sociale 1 500 000 $ SAGE-Innovation Défis innovation dans le secteur de la santé 2 000 000 $ TechniTextile Québec Défis innovation dans le secteur des matériaux textiles techniques 2 000 000 $ Technopôle IVÉO Défis innovation dans le domaine des villes intelligentes et durables 2 000 000 $ Total 13 500 000 $

Projets liés aux grands défis de société

Organisme Description du projet Contribution gouvernementale Centre de recherche informatique de Montréal Grand Défi de la société apprenante - Établissement d'une feuille de route technologique pour le déploiement d'un espace numérique commun. 2 000 000 $ Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies Grand Défi de la décarbonation - Accélération de la décarbonation du Québec en ayant recours à l'écosystème énergétique régional comme levier de développement durable. 2 000 000 $ Fonds de recherche du Québec - Société et culture Grand Défi de la société apprenante - Réalisation d'activités de recherche fondamentale et appliquée pour faire du Québec une société apprenante. 2 000 000 $ Réseau des CCTT - Synchronex Grand Défi de la décarbonation - Travaux de développement et de validation visant la conception, la mise à l'essai et l'intégration de concepts ou de technologies afin d'accélérer la décarbonation du Québec. 2 000 000 $ Total 8 000 000 $

1 Les organismes et les projets soutenus sont présentés en annexe.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650 ; Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 999-1939 ; José Antonio Dos Santos Pires, Responsable des communications, Bureau de circonscription de la députée de Marie‑Victorin et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux, Tél. : 514 572-2611 ; Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 803-2351 ; Simon Savignac, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Tél. : 438 341-2255 ; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]