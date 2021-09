Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu - Des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos villes, soutient l'UMQ

MONTRÉAL, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a réagi aujourd'hui favorablement à l'adoption de la Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu ainsi qu'à l'injection d'une somme de 90 millions $ pour soutenir son déploiement.

Pour l'Union, cette stratégie va dans le sens des recommandations formulées par le milieu municipal auprès du gouvernement du Québec afin que des mesures soient mises en place rapidement pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyennes et des citoyens partout au Québec.

« L'augmentation des actes de violence commis au cours des derniers mois est assez inquiétante. C'est pourquoi on ne peut que saluer la présente stratégie gouvernementale qui permettra notamment de mieux outiller nos corps policiers et surtout d'agir en amont et en étroite collaboration avec nos organismes communautaires. Ces derniers connaissent mieux que quiconque les personnes à risque. C'est la meilleure façon de prévenir la criminalité au sein de nos villes. Je souhaite souligner le leadership du Caucus des grandes villes, dans ses efforts soutenus pour renforcer la sécurité de nos milieux », a mentionné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, Monsieur Daniel Côté.

Rappelons qu'en 2020, l'UMQ a proposé différentes recommandations dans le cadre des consultations sur la réalité policière, afin notamment que le travail communautaire bénéficie de budgets suffisants pour soutenir le travail de la police de proximité et de concertation.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

