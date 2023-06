Stratégie québécoise de développement de l'aluminium - Appui de 10 M$ au CQRDA pour l'aider à réaliser encore plus de projets d'innovation

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec bonifie de 10 millions de dollars l'aide financière accordée au Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium (CQRDA) afin de soutenir d'autres projets d'innovation en mode partenariat fournisseur-client.

Cette somme s'ajoute à l'enveloppe de 9 millions de dollars qui avait été octroyée à l'organisme en avril 2022 pour implanter des technologies québécoises au sein d'usines de production et de transformation d'aluminium du Québec. Cette initiative du CQRDA suscite un grand engouement auprès des entreprises de la filière de l'aluminium, et des projets additionnels sont déjà prêts à être déposés pour l'obtention de financement.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, en marge de l'assemblée générale annuelle du CQRDA.

Citation :

« L'aluminium est un secteur stratégique pour stimuler la croissance économique et la création de richesse au Québec. Le soutien qu'on accorde au CQRDA permettra de renforcer le savoir-faire et l'innovation de nos fournisseurs. C'est un appui nécessaire pour atteindre nos objectifs en matière de production québécoise d'aluminium sans émissions de gaz à effet de serre. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le CQRDA est un regroupement sectoriel de recherche industrielle du Québec qui crée des maillages de première ligne entre les entreprises, les universités, les centres de recherche et les centres collégiaux de transfert de technologie.

Lancée en novembre 2021, la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium (SQDA) prévoit des investissements de 475 millions de dollars d'ici 2024 afin de stimuler la recherche et l'innovation, de soutenir la réalisation de projets structurants et de susciter des investissements à travers tous les maillons de la chaîne de valeur de l'aluminium. De ce montant, 75 millions de dollars sont consentis pour la mise en œuvre de la SQDA, dont plus de 50 millions pour la recherche et l'innovation.

Le Québec est le 4 e producteur mondial d'aluminium primaire. Environ 90 % de l'aluminium canadien et près de 70 % de l'aluminium nord-américain y sont produits.

producteur mondial d'aluminium primaire. Environ 90 % de l'aluminium canadien et près de 70 % de l'aluminium nord-américain y sont produits. Grâce à son hydroélectricité, le Québec produit l'aluminium le plus vert au monde, à raison de près de 2,9 millions de tonnes métriques annuellement.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

