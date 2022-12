OTTAWA, ON, le 12 déc. 2022 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un processus de consultations pour élaborer la Stratégie pour une agriculture durable en collaboration avec divers partenaires.

La ministre Bibeau était accompagnée de son secrétaire parlementaire, Francis Drouin, ainsi que de Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Mary Robinson, présidente de la Fédération canadienne de l'agriculture (FCA), et Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles et membre du conseil d'administration de la FCA.

La Stratégie servira de guide pour appuyer la capacité des agricultrices et agriculteurs de bien vivre de leur production en développant un secteur durable. En définissant des cibles et des moyens de les atteindre, le secteur agricole canadien sera équipé pour se développer dans un climat changeant, se remettre rapidement des événements climatiques extrêmes, assurer la sécurité alimentaire mondiale et contribuer aux efforts globaux du Canada pour réduire les émissions.

Les producteurs prennent déjà plusieurs mesures liées au développement durable. Le gouvernement du Canada souhaite diffuser leurs connaissances au plus grand nombre afin d'élargir l'adhésion à ces bonnes pratiques. De plus, leur expertise sera mise à profit pour déterminer les meilleures solutions à mettre de l'avant dans l'élaboration de cette Stratégie.

Ainsi, l'élaboration de la Stratégie se fera en étroite collaboration avec l'ensemble du secteur agricole. Les provinces et territoires seront aussi impliqués tout au long du processus; ils travailleront de façon collaborative dans l'élaboration de la stratégie. Le processus comprendra des consultations publiques, des ateliers ciblés et un comité consultatif. Coprésidé par Agriculture et Agroalimentaire Canada et la FCA, ce comité sera composé d'experts de l'industrie, par exemple des producteurs et des représentants d'associations ou d'organisations non gouvernementales. Ses membres collaboreront pour identifier les défis communs et trouver des solutions dans le but de finaliser la Stratégie dans la prochaine année. Le comité s'est rencontré pour la première fois aujourd'hui.

La stratégie globale et intégrée mettra l'accent sur cinq priorités : la santé des sols, l'adaptation climatique et la résilience, la qualité et la quantité d'eau, l'atténuation des changements climatiques et la biodiversité.



Dans le cadre du processus de consultation, un document de travail est disponible pour commentaires. Les consultations se dérouleront jusqu'au 31 mars 2023.



Citations

« La Stratégie pour une agriculture durable va paver la voie pour nous aider à soutenir la capacité de nos productrices et producteurs à bien vivre de leur production. En nous appuyant sur leur expertise et leurs pratiques exemplaires, nous allons faire en sorte que le secteur soit plus résilient face aux changements climatiques. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les agriculteurs sont les premiers touchés par les changements climatiques. Dans ma province du Manitoba, nous avons subi deux sécheresses successives qui ont été un grand défi pour nos productrices et producteurs. Nous devons être stratégiques dans la façon dont nous pouvons réduire les émissions, tout en nous préparant aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux moyens pour s'en rétablir. Les agricultrices et agriculteurs canadiens travaillent très fort chaque jour pour mettre des aliments de qualité sur nos tables et nous voulons nous assurer qu'ils disposent des meilleurs outils pour continuer leur travail de façon durable. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Stratégie pour une agriculture durable arrive à un moment propice pour les productrices et producteurs du Canada. Les agriculteurs doivent concilier les pressions financières et les objectifs environnementaux à long terme. Cette approche, qui tient compte de tous les aspects de la durabilité (environnemental, économique, social), est nécessaire pour trouver des solutions pragmatiques qui appuient la concurrence et qui réduisent l'empreinte environnementale du secteur. »

- Mary Robinson, présidente de la Fédération canadienne de l'agriculture

Faits en bref

La Stratégie pour une agriculture durable (anciennement le Plan d'agriculture durable) a été soulignée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 ainsi que dans la lettre de mandat de la ministre, laquelle demande de soutenir les actions du secteur agricole face aux changements climatiques et d'autres priorités environnementales à l'horizon de 2030 et de 2050.

de 2050. La vision directrice de cette Stratégie est de faire en sorte que le Canada continue d'être reconnu comme chef de file mondial en production agricole et agroalimentaire durable. Il s'agit notamment d'établir des fondations solides reposant sur les forces et la diversité des régions pour contrer les changements climatiques, tout en répondant aux attentes des consommateurs qui souhaitent avoir accès à des aliments salubres et nutritifs et en nourrissant les Canadiens et une population mondiale croissante.

continue d'être reconnu comme chef de file mondial en production agricole et agroalimentaire durable. Il s'agit notamment d'établir des fondations solides reposant sur les forces et la diversité des régions pour contrer les changements climatiques, tout en répondant aux attentes des consommateurs qui souhaitent avoir accès à des aliments salubres et nutritifs et en nourrissant les Canadiens et une population mondiale croissante. À l'aide d'intervenants et du public, la Stratégie pour une agriculture durable définira, sous un même cadre, les mesures à prendre dans le secteur. Elle permettra aussi de recenser les objectifs et les mesures d'autres initiatives actuelles, dont les consultations sur la façon de réduire les émissions attribuables aux engrais, la Stratégie nationale d'adaptation , le nouveau Partenariat canadien pour une agriculture durable, la contribution du Canada à l'Engagement mondial sur le méthane, comme indiqué dans la stratégie canadienne sur le méthane, et la création de l'Agence canadienne de l'eau .

le nouveau Partenariat canadien pour une agriculture durable, la contribution du à l'Engagement mondial sur le méthane, comme indiqué dans la stratégie canadienne sur le méthane, et la création de l'Agence canadienne de l'eau Le comité consultatif a été établi pour assurer un dialogue continu avec le secteur pendant le processus de consultation et jusqu'à la finalisation de la Stratégie, au cours de la prochaine année. Le comité sera coprésidé par Agriculture et Agroalimentaire Canada et la Fédération canadienne de l'agriculture.

Le gouvernement du Canada souhaite entendre les commentaires de producteurs, d'intervenants et de partenaires sur la façon dont la collaboration pour améliorer les retombées environnementales va contribuer à la résilience et à la durabilité du secteur, tout en donnant aux producteurs du pays un avantage concurrentiel ici et à l'étranger.

Comité consultatif sur l'agriculture durable

Le nouveau comité consultatif compte une représentation diversifiée d'intervenants du secteur. Il jouera un rôle important pour faciliter la collaboration, la transparence et l'échange d'information jusqu'à la finalisation de la Stratégie.

Liste des organisations membres du comité :

Association canadienne des bovins Nature United Association canadienne des producteurs de canola Producteurs de fruits et légumes du Canada Canards Illimités Producteurs de grains du Canada Conseil canadien du canola Producteurs de poulet du Canada Conseil canadien du porc Producteurs d'œufs du Canada Cultivons Biologique Canada Producteurs laitiers du Canada Fédération canadienne de la faune Soy Canada Fermiers pour la transition climatique Pulse Canada Fertilisants Canada Union de producteurs agricoles Institut canadien des politiques agroalimentaires Union Nationale des Fermiers

