Stratégie pour le maintien des infrastructures publiques : un pas dans la bonne direction, selon l'ACRGTQ

VILLE DE QUÉBEC, QC, le 16 juin 2026 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) accueille favorablement l'annonce du gouvernement du Québec, faite dans le cadre des États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales. Lors de l'événement, le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, a présenté une stratégie renforcée de maintien des actifs publics.

Cette stratégie repose sur trois axes :

Mieux mesurer l'état réel des infrastructures publiques et porter attention à l'effet des sommes consacrées au déficit de maintien des actifs (DMA); Renforcer les actions face au DMA via la mise en place d'un plan de résorption dans chaque secteur gouvernemental; Prioriser la lutte au DMA, ce qui nécessitera de faire des choix et de limiter l'ajout de nouveaux projets d'infrastructures.

L'ACRGTQ croit que cette démarche constitue un pas dans la bonne direction, car elle permettra d'obtenir une meilleure compréhension de l'état des infrastructures au Québec. Elle permettra également d'établir les grands principes gouvernementaux d'une lutte au DMA.

Rappelons que le DMA routier a désormais atteint une valeur près de 31 milliards de dollars et que les investissements publics ne suivent plus le rythme de croissance de désuétude des infrastructures routières. À ce sujet, des solutions existent et ont été présentées le 2 juin dernier par le Regroupement pour de meilleures routes au Québec.

Infrastructures municipales d'eau

Par ailleurs, le ministre des Finances a également annoncé, conjointement avec le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, une enveloppe de 1 milliard de dollars sur 10 ans afin d'aider les villes à entretenir ou remplacer les infrastructures d'eau municipales en fin de vie ainsi qu'à réaliser les travaux de voirie qui y sont associés.

Bien que bienvenue, cette enveloppe demeure modeste au regard des besoins. À lui seul, le déficit de maintien des actifs des infrastructures en eau atteignait près de 20 milliards de dollars en 2025 et pourrait dépasser 42 milliards de dollars d'ici cinq ans si le rythme actuel d'entretien est maintenu.

La somme annoncée provient de l'enveloppe émanant de l'entente fédérale-provinciale annoncée le 2 juin dernier. Elle s'ajoutera aux 2,4 milliards de dollars que le gouvernement planifie sur 10 ans pour les infrastructures d'eau, entre autres afin d'effectuer de l'entretien.

Enfin, selon le gouvernement du Québec, d'autres demandes pourraient être adressées au gouvernement fédéral en vue de transferts monétaires. D'ici là, le gouvernement entend poursuivre son retour à l'équilibre budgétaire afin de se redonner les moyens de financer durablement l'entretien et le déploiement des infrastructures publiques.

L'ACRGTQ poursuivra donc ses démarches auprès du gouvernement du Québec afin d'identifier des solutions financières et de promouvoir des approches innovantes face à la problématique du DMA.

L'ACRGTQ est d'ailleurs présente aux États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales afin d'y présenter son mémoire, disponible en ligne ici.

À propos de la nouvelle ACRGTQ

La nouvelle ACRGTQ est le fruit de la fusion de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) et de l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI) au début de 2026. Elle représente plus de 700 membres actifs dans la construction de routes et d'infrastructures publiques québécoises et municipales.

L'ACRGTQ représente la majorité des entrepreneurs et fournisseurs actifs dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil, de travaux municipaux, de signalisation et de grands travaux sur l'ensemble du territoire québécois.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 700 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Source: Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications, des affaires publiques et gouvernementales, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006, [email protected]