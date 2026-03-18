Budget du Québec 2026-2027 : une réponse timide face au déficit de maintien des actifs, selon l'ACRGTQ

VILLE DE QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a pris connaissance du budget 2026-2027 déposé par le gouvernement du Québec. Si l'Association reconnaît la hausse des investissements dans les infrastructures publiques, il reste néanmoins que les sommes allouées aux projets de génie civil et de voirie ne seront pas suffisantes.

Le nouveau budget provincial présente désormais un déficit révisé de 9,9 G$. Selon le gouvernement, le retour à l'équilibre budgétaire doit passer par un budget sobre et responsable, dans un contexte d'incertitude économique et géopolitique.

Le nouveau Plan québécois des infrastructures 2026-2036 (PQI), quant à lui, s'élève désormais à hauteur de 167 G$, priorisant les projets liés aux besoins du secteur de la santé.

De ce montant, des sommes supplémentaires de 1,4 G$ seront dédiées au réseau routier, portant sa part du PQI à 35,7 G$. Rappelons que le DMA routier est évalué, à lui seul, à hauteur de 22,5 G$ en 2025. Ainsi, encore une fois, aucune somme ne sera dédiée, de façon récurrente, au DMA routier, alors que l'état des chaussées et des structures fait régulièrement l'actualité. Dorénavant, c'est 44% du réseau routier (49% pour les chaussées uniquement) qui est jugé en mauvais état ou en très mauvais état.

Concernant les projets de transport en commun structurant, 1,2 G$ sont alloués pour le développement de réseaux et la réfection des réseaux existants.

Du côté municipal, 377M$ seront accordés aux municipalités, notamment pour leurs besoins liés aux infrastructures d'eau. Or, ces besoins sont actuellement estimés à 45 G$.

Par ailleurs, notons qu'aucun fonds de prévoyance n'est annoncé dans le but d'entretenir proactivement les infrastructures publiques.

Enfin, l'ACRGTQ tient à réitérer que toutes mesures visant à réduire la lourdeur administrative, à favoriser la productivité ou à instaurer de la prévisibilité dans le secteur de la construction restent perçues favorablement.

À propos de l'ACRGTQ

La nouvelle ACRGTQ est le fruit de la fusion de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) et de l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI) au début de 2026. Elle représente plus de 700 membres actifs dans la construction de routes et d'infrastructures publiques québécoises et municipales.

L'ACRGTQ représente la majorité des entrepreneurs et fournisseurs actifs dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil, de travaux municipaux, de signalisation et de grands travaux sur l'ensemble du territoire québécois.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 700 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Source : Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications, des affaires publiques et gouvernementales, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006, [email protected]