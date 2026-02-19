Nouvelle ACRGTQ : Une voix forte pour s'attaquer au déficit d'entretien des infrastructures au Québec

QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) et l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI) unissent leurs forces afin de s'attaquer à leur priorité commune : lutter contre le déficit d'entretien des infrastructures québécoises. La nouvelle association, dont la fusion est maintenant complétée, porte le nom de ACRGTQ depuis le 18 février 2026.

Me Caroline Amireault et M. Jean-François Turgeon (Groupe CNW/Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ))

Les membres, qui présentent désormais une expertise accrue s'étendant des infrastructures sous la responsabilité du gouvernement du Québec à celles qui incombent aux municipalités, ont entériné la fusion à la fin de 2025. La nouvelle ACRGTQ offre ainsi une voix forte à l'industrie pour s'attaquer au déficit d'entretien des infrastructures du Québec et des municipalités.

Pour soutenir cet important dossier et les intérêts de ses membres, l'ACRGTQ a procédé à l'élection de Jean-François Turgeon à titre de président du conseil d'administration et à la nomination de Me Caroline Amireault à titre de directrice générale.

« Le Québec souffre d'un déficit important de maintien de ses infrastructures. Il est plus que temps de s'attaquer sérieusement à la situation qui hypothèque les générations futures. C'est le message clair qu'envoient nos membres en donnant une voix unique à l'industrie », mentionne le nouveau président Jean-François Turgeon.

« Nous sommes engagés à contribuer à améliorer la situation des infrastructures au Québec. Cela passe bien sûr par le financement, mais aussi la façon dont sont gérés les contrats d'infrastructures. L'ACRGTQ va donc poursuivre le travail pour que les travaux soient mieux réalisés, notamment par le biais d'appels d'offres et de gestion contractuelle plus performants », explique Caroline Amireault, avocate et directrice générale de la nouvelle ACRGTQ qui a aussi longtemps été à la tête de l'AQEI.

À propos de la nouvelle ACRGTQ

La nouvelle ACRGTQ est le fruit de la fusion de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) et de l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI) au début de 2026. Elle représente plus de 700 membres actifs dans la construction de routes et d'infrastructures publiques québécoises et municipales.

L'ACRGTQ représente la majorité des entrepreneurs et fournisseurs actifs dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil, de travaux municipaux, de signalisation et de grands travaux sur l'ensemble du territoire québécois.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 700 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

