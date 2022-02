OTTAWA, ON, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'exploitation minière sera d'une importance cruciale pour atteindre la carboneutralité à l'échelle mondiale d'ici 2050, et l'industrie minière du Canada est prête à jouer un rôle de premier plan dans la réalisation de cet objectif. Le Canada possède les ressources et le savoir-faire pour fournir au monde les matériaux indispensables aux technologies propres qui nous permettront de réduire nos émissions tout en stimulant la croissance économique, chez nous et dans le monde entier.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a approuvé la Stratégie pancanadienne de géoscience, qui énonce l'intention du Canada de faire des géosciences de premier ordre pour répondre à la croissance de la demande mondiale de minéraux et de métaux produits de manière responsable. Des données géoscientifiques accessibles peuvent aider à réduire les coûts d'exploration, étayer la prise de décisions sur l'utilisation du territoire et soutenir la gestion des géorisques et l'atténuation des changements climatiques - dans l'intérêt du public et de la compétitivité du secteur des minéraux et des métaux.

Élaborée par les services géologiques des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, la Stratégie pancanadienne de géoscience représente un engagement renouvelé en faveur de l'amélioration des collaborations ainsi que de la disponibilité et de l'accessibilité des données et des connaissances géoscientifiques publiques.

La Stratégie désigne cinq axes d'intervention prioritaires :

faire progresser les géosciences-cadres;

faire progresser l'information sur le potentiel des ressources minérales et énergétiques;

faciliter l'accès aux données géoscientifiques en ligne;

soutenir la formation de géoscientifiques;

améliorer les connaissances du public en géosciences.

Ces cinq axes d'intervention devraient accroître l'impact des géosciences en soutenant la rigueur de la science et la robustesse des données et en favorisant la formation de scientifiques qualifiés, l'exploration et la collaboration, en appui à la stratégie canadienne sur les minéraux critiques qui est en cours d'élaboration.

La Stratégie pancanadienne de géoscience peut être consultée en ligne à https://www.commissionsgeologiques.ca/.

« Au chapitre des minéraux critiques, le Canada a les ressources et le savoir-faire pour être un chef de file mondial de la production, du traitement et du développement de chaînes de valeur. Fruit de la collaboration des services géologiques des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, la Stratégie pancanadienne de géoscience contribuera à propulser le secteur vers l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

