Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035 : une occasion ratée pour lutter contre le tabagisme

QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) réagit avec grande déception à la suite du dépôt de la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035. Si l'ambition affichée à l'orientation « Toutes et tous adoptent un mode de vie sans tabac » - paraît louable, la CDVQ constate que le gouvernement se contente de slogans vagues, sans objectifs chiffrés, sans cibles mesurables, et sans stratégie efficace pour s'attaquer réellement au tabagisme.

Résultats décevants et manque d'ambition

La précédente Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025 avait pour objectif de ramener le taux de tabagisme à 10 % d'ici 2025. Or, non seulement cette cible n'a pas été atteinte, mais le taux de tabagisme au Québec demeure supérieur à la moyenne canadienne et il a même augmenté chez les jeunes adultes de 18 à 34 ans au Québec passant de 4,8 % à 5,4 % en un an selon Statistique Canada. Ce constat illustre l'échec d'une approche punitive qui refuse d'intégrer les outils modernes de réduction des méfaits. « Devant des résultats aussi décevants, la CDVQ s'attendait à une véritable stratégie sans tabac, dotée d'objectifs clairs, mesurables et ambitieux pour enfin s'attaquer au problème du tabagisme. Or, on se retrouve plutôt avec une succession d'énoncés biaisés relégués à trois quarts de page dans un document qui en compte 72. Il s'agit d'un occasion ratée » a commenté Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

À l'inverse, la Suède s'est fixée des cibles claires, mesurables et ambitieuse, soit de devenir le premier pays européen « sans fumée » (moins de 5 % de fumeurs) -- et a pris les moyens nécessaires pour les atteindre. En misant sur des alternatives moins nocives dont le vapotage, la Suède a réduit le tabagisme à des niveaux historiquement bas et est aujourd'hui citée comme modèle par les experts internationaux en santé publique.

Un amalgame dangereux

Un des éléments renversants dans cette nouvelle stratégie est, qu'encore une fois, le gouvernement place le vapotage et la cigarette dans la même catégorie. Cette approche est non seulement scientifiquement infondée, mais elle risque de freiner la baisse du tabagisme au Québec. Partout où le vapotage a été intégré comme outil de réduction des méfaits, comme en Suède ou au Royaume-Uni, les taux de tabagisme ont chuté plus rapidement. À l'inverse, au Québec, la stigmatisation et les interdictions aveugles et démesurées envers le vapotage privent des dizaines de milliers de fumeurs adultes d'une solution efficace. Le résultat : les fumeurs continuent de fumer et les vapoteurs se tournent vers le marché noir, avec les risques pour la santé et la sécurité que cela implique.

Le mythe de « l'effet passerelle » vers la cigarette réfuté

Contrairement à ce qu'affirme la Stratégie, le vapotage n'est pas une porte d'entrée vers la cigarette. Plusieurs études dont une étude longitudinale menée par l'University College London1, utilisant une analyse en séries temporelles au niveau de la population, conclut qu'il n'existe aucune association significative entre l'augmentation du vapotage et l'initiation à la cigarette combustible : le vapotage n'est pas une passerelle vers le tabac. Il est particulièrement préoccupant de constater que, pour appuyer une affirmation d'une telle portée et aux répercussions aussi néfastes sur la santé des Québécois, la Stratégie s'appuie uniquement sur une simple opinion de la Direction nationale de santé publique du Québec !

« Cette Stratégie ne comporte aucun objectif. Elle est floue, inefficace et manque cruellement de vision. Étonnamment, on s'attaque beaucoup plus au vapotage qu'à la cigarette. Nous sommes probablement le seul endroit au monde où on adopte une telle approche. Tant qu'on refusera de distinguer le tabac combustible du vapotage, on ne s'attaquera pas au vrai problème : le tabagisme qui continue de tuer 13 000 Québécois chaque année. » de conclure Valerie Gallant.

____________________________ 1 https://www.ucl.ac.uk/news/2022/mar/e-cigarettes-not-substantial-gateway-smoking-young-people?utm_source=chatgpt.com

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

Source : Mme Valerie Gallant, porte-parole, Coalition des droits des vapoteurs du Québec, Téléphone : 581 984-0984, Courriel : [email protected]