Deux ans après avoir aboli les saveurs dans le vapotage, le Québec se dirige vers une crise de santé publique. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec lance une pétition

QUÉBEC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Dans la foulée du 2e anniversaire de l'abolition des saveurs dans les produits de vapotage, la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) a lancé aujourd'hui une pétition visant à interpeller et sensibiliser le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et la population au fait que cette interdiction nous amène directement vers une véritable crise de santé publique.

Ce qui devait protéger les jeunes a eu l'effet inverse : explosion du marché noir, accès facilité à des produits illicites et non réglementés, et retour au tabac pour des milliers d'ex-fumeurs. Pendant ce temps, les vapoteurs adultes qui utilisaient le vapotage comme outil de cessation tabagique se tournent, faute d'alternative légale, vers les produits offerts en ligne ou par le crime organisé.

« En prétendant vouloir protéger les jeunes, le gouvernement a fait exactement le contraire. En deux ans, il a laissé le marché du vapotage tomber entre les mains de réseaux criminels, tout en privant les fumeurs d'un outil reconnu par Santé Canada pour cesser de fumer », déplore Valérie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

« Il est temps que Québec fasse preuve de courage politique et de cohérence. Les politiques de santé publique doivent être fondées sur la science, pas sur la peur ou l'idéologie », ajoute-t-elle.

Les jeunes ont désormais un accès plus facile que jamais à des produits trafiqués vendus sur les réseaux sociaux ou dans les cours d'école. Les incidents liés à des produits contaminés se multiplient, et les taux de vapotage chez les adolescents continuent d'augmenter. Selon la CDVQ, cette situation n'est pas une fatalité, mais le résultat d'un choix politique erroné. Plutôt que de miser sur un encadrement rigoureux des produits aromatisés -- comme le recommandent plusieurs experts en santé publique --, le gouvernement Legault a choisi une voie punitive et symbolique, qui n'a produit aucun résultat tangible.

Un appel à la raison

La CDVQ invite le ministre de la Santé, Christian Dubé, à revoir la stratégie de réglementation du vapotage afin de :

rétablir les saveurs dans un cadre contrôlé et sécuritaire ;

recentrer les politiques de santé publique sur la réduction des méfaits et la protection réelle des jeunes.

Pour convaincre le gouvernement, la CDVQ lance aujourd'hui une pétition en ligne. « J'invite les parents, les fumeurs qui veulent arrêter, les ex-fumeurs et les citoyens qui trouvent que la situation est inacceptable à signer notre en se rendant sur droitsdesvapoteurs.ca afin d'envoyer un message clair au ministre » a conclut Valerie Gallant.

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

Source : Mme Valerie Gallant, porte-parole, Coalition des droits des vapoteurs du Québec, Téléphone : 581 984-0984, Courriel : [email protected]