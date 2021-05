Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires - L'UMQ identifie ses priorités

MONTRÉAL, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Réunis aujourd'hui de façon virtuelle, les membres de la Commission de l'aménagement et des transports de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont fait le point sur la démarche d'élaboration de la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires (SNUAT) du gouvernement du Québec.

Les élues et élus ont profité de l'occasion pour réitérer les priorités que le milieu municipal souhaite voir inscrites au sein de la future stratégie gouvernementale, particulièrement la réforme de la Loi sur l'expropriation.

« Dans le cadre de la conversation nationale sur l'aménagement de nos territoires, nous souhaitons mettre l'accent sur la protection des milieux naturels et la bonne localisation d'équipements publics. Pour y parvenir, la révision de la Loi sur l'expropriation est pour nous un incontournable. Il faudra aussi veiller à une meilleure protection juridique des municipalités lorsqu'elles souhaitent limiter le développement immobilier dans un milieu naturel, par exemple dans le cas des terrains de golf à requalifier », a indiqué le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Les élues et élus de l'UMQ ont également insisté sur l'importance, dans le cadre de la SNUAT, de :

Tenir compte des particularités des différents territoires afin d'éviter le mur à mur et d'assurer une véritable occupation du territoire;

Pérenniser l'aide financière à la protection et à la mise en valeur du patrimoine;

Assurer le respect des règlements d'urbanisme par l'amélioration du régime de sanctions applicable;

Réduire des délais techniques liés à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

« Les questions liées à l'urbanisme et à l'aménagement des territoires sont au cœur de l'action municipale et la SNUAT nous offre une occasion de choix pour consolider les avancées déjà réalisées et aller encore plus loin, dans un contexte où les changements climatiques nous forcent à revoir entièrement nos façons de faire. Depuis le lancement des travaux sur la SNUAT, l'UMQ a participé activement à la démarche ambitieuse proposée par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et continuera de le faire. Les municipalités seront des partenaires incontournables dans le succès de cette initiative, au bénéfice de nos milieux de vie et de nos communautés dans toutes les régions », a ajouté la présidente ex-officio de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, et présidente intérimaire de la Commission.

L'Union invite l'ensemble de ses membres à participer en grand nombre aux rencontres de consultation régionales, qui se tiendront tout au long de l'été 2021 et qui mèneront à la publication de la SNUAT, au printemps 2022.

