Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois - Québec accorde une aide financière de 3,5 millions de dollars pour accroître l'achat d'aliments québécois dans les institutions publiques

QUÉBEC, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, annoncent une aide financière totalisant 3,5 millions de dollars pour soutenir la réalisation de 12 projets destinés à accroître l'achat d'aliments québécois par les institutions publiques du Québec. La somme est versée en vertu du Programme de développement des marchés bioalimentaires dans le cadre la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois : pour une alimentation locale dans les institutions publiques.

Dévoilée l'automne dernier, cette stratégie réunit les éléments clés pour accroître l'achat d'aliments québécois par le milieu institutionnel. Elle vise à faire en sorte que toutes les institutions publiques du Québec priorisent les aliments québécois dans leur approvisionnement en se dotant d'une cible d'achat d'ici 2025. De plus, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'est donné pour but d'inciter 85 % des établissements des réseaux de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé et des services sociaux à se fixer une cible d'achat de produits alimentaires québécois d'ici 2023.

Quant au Programme de développement des marchés bioalimentaires, il constitue le principal levier financier pour appuyer le déploiement de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Il permet de soutenir et d'accélérer les initiatives collectives destinées à accroître l'achat d'aliments sains, locaux et écoresponsables dans les institutions publiques. Soulignons par ailleurs que le gouvernement met à la disposition des institutions publiques des outils et de l'expertise pour celles qui souhaitent prendre le virage de l'achat local, notamment par l'entremise du réseau de conseillers en approvisionnement local déployé par l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

« Il importe que l'État donne l'exemple dans l'approvisionnement alimentaire. L'engagement de nos institutions publiques envers les aliments québécois s'avère profitable pour les entreprises bioalimentaires québécoises. Ce geste contribue par le fait même à la vitalité des régions et à la relance de l'économie. Je constate avec plaisir que les projets soutenus sont concrets et inspirants et qu'ils peuvent servir de modèles à d'autres institutions qui désirent s'engager dans l'achat local. Je souhaite un franc succès aux institutions qui sont déjà montées à bord du train de l'achat local et je presse toutes les autres à embarquer sans tarder! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui pour la communauté étudiante et le personnel du Cégep de Sherbrooke ainsi que pour l'industrie bioalimentaire du Québec. Un projet structurant comme celui d'offrir une alimentation aux retombées sociales positives, tout en minimisant son empreinte environnementale, contribuera à transformer les services alimentaires gérés par la Coop du Cégep en modèles pour d'autres institutions de la région, en plus de profiter aux entreprises alimentaires d'ici. »

Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Table agroalimentaire Saguenay-Lac-Saint-Jean - « Déploiement provincial du concept des Petits ambassadeurs par le regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec-phase II » - 669 651 $

CHU Sainte-Justine - « Offrir une alimentation locale, biologique et durable, c'est possible! » - 156 726 $

Conseil des industries bioalimentaires de Montréal - « Appui à la commercialisation des entreprises bioalimentaires de Montréal dans le secteur des institutions » - 520 130 $

CHU de Québec-Université Laval - « Pour une alimentation locale et responsable au CHU de Québec » - 237 420 $

Cégep de Sherbrooke - « Cibles d'achat d'aliments québécois » - 36 050 $

CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean - « Notre CIUSSS boréal : la santé durable au menu » - 298 063 $

Cégep de Victoriaville - « Accroître la présence des aliments québécois dans les institutions publiques et privées de la MRC d'Arthabaska » - 272 242 $

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec - « Outil de suivi en ligne des produits alimentaires locaux et durables en collaboration avec l'Université Concordia et l'Université Laval » - 479 446 $

Association des services alimentaires de Polytechnique - « Insertion de produits bioalimentaires d'ici au sein des cuisines de l'Association des services alimentaires de Polytechnique » - 35 574 $

Association québécoise des centres de la petite enfance - « Aliments bioalimentaires québécois, une présence accrue dans le menu des centres de la petite enfance-CPE » - 212 868 $

CISSS de l'Outaouais - « Accroissement des aliments québécois dans l'approvisionnement alimentaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais » - 335 462 $

Équiterre - « Communauté de pratique en alimentation institutionnelle durable » - 270 583 $

