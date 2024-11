Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois - Près de 600 participants au 4e Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques du Québec

QUÉBEC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Au lendemain du quatrième Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques du Québec, M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, est heureux de constater que le succès de l'événement ne cesse de grandir.

Plus de 600 personnes ont pris part à ce rendez-vous, présenté par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) en collaboration avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ).

L'objectif du Forum est de contribuer concrètement au rapprochement entre les entreprises bioalimentaires et les institutions publiques dans le but de favoriser les partenariats. Le programme de la journée mettait de l'avant de bonnes pratiques en matière d'approvisionnement local et durable, mais aussi des échanges et de nouvelles pistes de solutions innovantes.

C'était également l'occasion de faire le point sur la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ), qui vise à encourager les institutions publiques du Québec à s'approvisionner en aliments locaux. Déjà, 92 % des institutions publiques ciblées dans les réseaux de l'enseignement supérieur, de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation se sont engagées à favoriser l'achat d'aliments locaux.

« Je suis heureux du succès de la SNAAQ et du fort enthousiasme de nos écoles, hôpitaux et autres établissements publics à l'idée d'offrir plus d'aliments locaux. Des événements comme le Forum contribuent à rapprocher les fournisseurs de nos institutions et à créer des occasions d'affaires. Je remercie l'ITHQ pour sa collaboration précieuse et soutenue à l'organisation de la journée et je salue la mobilisation de tous les partenaires! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'ITHQ est partie prenante de la SNAAQ depuis ses tout débuts. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir à nouveau pu soutenir le MAPAQ dans l'organisation de cette quatrième édition du Forum. Au fil des quatre dernières années, notre service-conseil en approvisionnement local a pu accompagner plus de 900 institutions et permettre à nos élèves, à nos personnes hospitalisées et à nos personnes aînées d'avoir accès à des repas de plus en plus composés d'aliments d'ici. L'ITHQ est fier de contribuer à mettre plus de produits du Québec dans nos assiettes. »

L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Faits saillants

Trois activités complémentaires en présentiel se sont déroulées en Mauricie, en Montérégie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec la collaboration de la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des Partenaires du développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie, de l'organisme La Montérégie, le Garde-Manger du Québec et du Centre HUMAMI.

La Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois : pour une alimentation locale dans les institutions publiques vise à augmenter la part des aliments de chez nous achetés par nos institutions publiques québécoises.

L'ITHQ offre gratuitement un service d'accompagnement en approvisionnement local aux institutions des réseaux de l'enseignement supérieur, de l'éducation ainsi que de la santé et des services sociaux. Il s'agit d'un service clés en main.

L'objectif gouvernemental est que toutes les institutions publiques des réseaux de l'enseignement supérieur, de l'éducation ainsi que de la santé et des services sociaux du Québec priorisent les aliments québécois dans leurs approvisionnements d'ici 2026.

