Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois - Plus de 530 participants au 3e Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques du Québec

QUÉBEC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Au lendemain du troisième Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques du Québec, M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, tient à souligner le succès de l'édition 2023. Plus de 530 personnes ont pris part à ce rendez-vous virtuel, présenté par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) en collaboration avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ).

Cette année, l'objectif était clair : rapprocher les entreprises bioalimentaires et les institutions publiques dans le but de favoriser les partenariats. Les discussions ont permis de mettre en lumière les bonnes pratiques en matière d'approvisionnement local et durable, mais aussi de proposer de nouvelles pistes de solutions.

C'était également l'occasion de faire le point sur la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ), qui vise à encourager les institutions publiques du Québec à acheter des aliments locaux. Déjà, 87 % des 1 557 institutions publiques ciblées dans les réseaux de l'enseignement supérieur, de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation se sont engagées à favoriser l'achat d'aliments locaux.

Le Forum a aussi été marqué par le dévoilement de Tracéco, la première application de gestion et de suivi des produits alimentaires locaux et durables. Ce nouvel outil permettra de réaliser un suivi précis en matière d'approvisionnement, d'optimiser les achats de denrées alimentaires et d'être en mesure de quantifier les achats d'aliments québécois.

Citations

« Depuis le lancement de la SNAAQ en 2020, je constate un appétit toujours plus grand de la part des institutions publiques pour les aliments locaux. Avec la création de l'application Tracéco, on franchit une nouvelle étape en quantifiant l'achat alimentaire québécois. Je salue l'engagement des partenaires et leur volonté d'atteindre nos objectifs ambitieux et bénéfiques pour le secteur bioalimentaire. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'ITHQ est très heureux d'avoir pu soutenir le MAPAQ dans l'organisation de cette troisième édition du Forum. Faire rayonner les produits du Québec, l'ITHQ s'en fait une mission depuis de nombreuses années. Ce mandat, nous le poursuivons auprès de nos étudiants et de notre clientèle, mais aussi à travers notre service d'accompagnement aux institutions publiques en matière d'approvisionnement local, piloté par notre centre d'expertise. Avec Tracéco, développée par GastronomiQc Lab, l'unité mixte de recherche de l'ITHQ et de l'Université Laval, les institutions seront encore mieux outillées pour accélérer la transition vers un approvisionnement local. L'ITHQ est fier de contribuer à mettre plus de produits du Québec dans nos assiettes. »

L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale, ITHQ

Faits saillants

La Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois : pour une alimentation locale dans les institutions publiques vise à augmenter la part des aliments de chez nous achetés par nos institutions publiques québécoises.





L'ITHQ offre gratuitement un service d'accompagnement en alimentation locale aux institutions des réseaux de l'enseignement supérieur, de l'éducation ainsi que de la santé et des services sociaux. Il s'agit d'un service clés en main.





L'objectif gouvernemental est que toutes les institutions publiques des réseaux de l'enseignement supérieur, de l'éducation ainsi que de la santé et des services sociaux du Québec priorisent les aliments québécois dans leurs approvisionnements d'ici 2025.





Tracéco a été développée par l'unité mixte de recherche en sciences gastronomiques de l'ITHQ et de l'Université Laval , GastronomiQc Lab, et par l'Université Concordia. Le projet a obtenu un financement du MAPAQ et d'Aliments du Québec.

Liens connexes

