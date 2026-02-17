STRATÉGIE INDUSTRIELLE DE LA DÉFENSE : UNE OPPORTUNITÉ POUR RENFORCER LE SECTEUR MANUFACTURIER QUÉBÉCOIS

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille positivement la Stratégie industrielle de la défense, qui met de l'avant des mesures intéressantes permettant aux entreprises manufacturières du Québec de profiter des investissements importants annoncés par Ottawa dans le domaine. Julie White, présidente-directrice générale de MEQ, était d'ailleurs présente lors de l'annonce du premier ministre Mark Carney, afin de rappeler l'importance du secteur manufacturier en défense.

La Stratégie mise sur le renforcement des capacités industrielles dans les domaines où nous sommes des leaders, tout en travaillant avec nos alliés pour développer des partenariats ou procéder à des achats stratégiques. Elle s'appuie à la fois sur les grands donneurs d'ordres et sur les PME afin d'assurer le renforcement des chaînes d'approvisionnement. Le processus de certification accéléré, le service de concierge, les investissements importants notamment par l'entremise de la BDC, les mesures visant le rehaussement des compétences des travailleurs ainsi que la révision de la politique des retombées industrielles permettront un meilleur accès au secteur pour l'ensemble du secteur manufacturier.

« Le gouvernement fédéral a mis aujourd'hui de l'avant une politique ambitieuse qui a le potentiel de renforcer le secteur manufacturier québécois. En travaillant de façon plus concertée avec nos entreprises de toutes tailles, le secteur de la défense peut relancer les investissements, en plus de soutenir la création et le maintien de milliers d'emplois. Maintenant, il est important que les orientations mises de l'avant se traduisent rapidement par des actions concrètes. Nous travaillerons de concert avec le gouvernement pour atteindre les objectifs souhaités », a déclaré Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

