Incompréhension et déception de Manufacturiers et Exportateurs du Québec face à l'annonce du PSTQ

MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) prend acte avec déception de l'annonce du ministre Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, concernant le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ).

L'annonce d'aujourd'hui ne prévoit aucune priorité pour les travailleurs du secteur manufacturier qui sont actuellement des immigrants temporaires, malgré plus de 12 000 postes vacants et les enjeux persistants liés aux travailleurs étrangers temporaires (TET). Le PSTQ avait pourtant été présenté comme une solution permettant aux TET de notre secteur d'accéder à la résidence permanente et de pallier l'absence de réponse du gouvernement fédéral à notre demande de clause grand-père. Sans ajustements aux critères ni priorisation spécifique des métiers manufacturiers les plus en demande, MEQ s'interroge sérieusement sur la capacité du programme à répondre aux attentes formulées par le ministre Roberge.

« Nous sommes déçus de l'annonce du ministre Roberge, qui a exprimé publiquement à plusieurs reprises la nécessité de retenir les TET dans les usines. Malheureusement, les bottines n'ont pas suivi les babines et le ministre a reculé sur ses promesses. Alors que la vision économique présentée par le gouvernement à l'automne souligne l'importance de renforcer le secteur manufacturier, force est de constater que cette priorité n'a pas été entendue à l'échelle gouvernementale. Avec les niveaux d'immigration permanente choisis par le gouvernement, il faut faire des choix et les choix devraient être faits en lien avec les secteurs économiques les plus importants, à la fois en termes de PIB, de nombre d'emplois et de vitalité régionale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous espérons que le tir sera réajusté lors des prochains appels de candidatures », a souligné Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements : Jessica Rousseau, [email protected], 438 396-8288