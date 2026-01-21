RETRAITE DU CABINET CARNEY À QUÉBEC : IL EST TEMPS DE RÉGLER UN ENJEU DU QUÉBEC POUR LE QUÉBEC

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Alors que le cabinet de Mark Carney se réunira à Québec dans les prochaines heures, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) sonne l'alarme une fois de plus pour que le gouvernement fédéral règle un enjeu économique pressant pour le Québec, soit la mise en place d'une clause grand-père pour les travailleurs étrangers temporaires (TET) déjà en emploi dans le secteur manufacturier québécois. Un changement de cap est nécessaire afin de stopper l'hémorragie qui fait perdre, de jour en jour, de plus en plus de travailleurs névralgiques à la survie même des entreprises manufacturières.

Des centaines d'entreprises manufacturières, dans l'ensemble des régions, ont besoin de ces travailleuses et travailleurs qui contribuent concrètement à la vitalité économique, à la stabilité des opérations et au maintien de chaînes de production essentielle. Or, les changements successifs apportés aux règles encadrant les TET créent une instabilité qui fragilise les opérations des entreprises.

« Il ne s'agit pas d'ouvrir de nouvelles portes, mais de sécuriser celles qui existent déjà. Les TET actuellement en poste au Québec sont intégrés, formés, productifs et indispensables. Une clause grand-père est une solution pragmatique, responsable et adaptée à la réalité québécoise. La retraite du cabinet Carney à Québec constitue une occasion de régler, une fois pour toutes, cet enjeu économique pressant. Le dossier des TET nécessite une décision politique claire pour soutenir nos entreprises et leur assurer de la prévisibilité. », Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

MEQ rappelle que le Québec fait face à des défis structurels bien documentés en matière de rareté de main-d'œuvre, particulièrement dans le secteur manufacturier et à plus forte raison dans les régions du Québec. Dans ce contexte, forcer le départ de travailleurs déjà établis, souvent après plusieurs années de contribution, est non seulement un non-sens économique et social, mais une décision qui mine la productivité et la compétitivité des entreprises canadiennes à l'échelle domestique et internationale.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

