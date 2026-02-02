Productivité-Compétences : un programme pertinent pour rehausser les compétences de la main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue l'annonce de la ministre Pascale Déry, ministre de l'Emploi, visant la mise en place du programme Productivité-Compétences, afin de soutenir le rehaussement des compétences des travailleurs et travailleuses des PME québécoises.

La main-d'œuvre et la productivité sont au cœur des préoccupations des entreprises manufacturières. L'une des solutions pour faire face à ces défis consiste à miser sur le développement des compétences afin de disposer d'employés plus polyvalents, tout en facilitant l'intégration de nouvelles technologies pour améliorer la productivité.

« Nous saluons la mise en place de Productivité-Compétences. Ce programme permettra aux PME manufacturières d'améliorer leur productivité en rehaussant les compétences de leurs travailleurs et travailleuses. Ce type d'initiative est nécessaire si nous souhaitons faire une réelle différence en matière de productivité au Québec », a affirmé Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

Afin que les retombées se fassent sentir le plus largement possible dans l'économie, MEQ rappelle l'importance de rejoindre un maximum de PME et de ne pas limiter l'aide aux très petites et petites entreprises, mais de s'assurer qu'elle couvre également les moyennes entreprises.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

