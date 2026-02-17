Stratégie industrielle de défense : l'AMQ voit un rôle clé pour le Québec

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - L'Association minière du Québec salue l'annonce de la nouvelle stratégie industrielle de défense du Canada, une initiative structurante qui renforcera l'autonomie stratégique du pays tout en ouvrant des perspectives concrètes pour l'industrie minière du Québec. En misant sur l'accélération des projets de minéraux critiques et stratégiques, le renforcement de la production, du traitement, du stockage et le déploiement de chaînes d'approvisionnement canadiennes fiables et sécurisées, la stratégie place le secteur minier au cœur de la réponse aux besoins de la défense nationale et de ses alliés.

« Le Québec dispose de nombreux atouts pour concrétiser cet effort collectif, particulièrement nécessaire dans le contexte géopolitique actuel. Grâce à sa géologie exceptionnelle et à un secteur minier dont l'expertise rayonne déjà à l'international, le Québec sera assurément un acteur déterminant dans le cadre de cette nouvelle stratégie industrielle. Nous possédons des minéraux critiques et stratégiques indispensables à de nombreuses applications technologiques, ainsi que des métaux, dont le fer, appelés à jouer un rôle industriel de premier plan. », a déclaré Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec.

L'AMQ réitère sa volonté de collaborer avec les gouvernements afin de maximiser les retombées économiques, renforcer la sécurité des approvisionnements et valoriser le potentiel minier québécois au bénéfice de l'économie de nos régions et de la sécurité nationale.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

