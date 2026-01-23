Réaliser notre plein potentiel minier grâce à la nouvelle Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) accueille positivement l'annonce de la nouvelle Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (SQVMCS), laquelle bénéficiera d'un financement de 88,1 M$ pour la période de 2025 à 2031. L'AMQ souligne la nécessité d'établir cette vision pour le secteur minier, particulièrement dans le contexte géopolitique actuel. La nouvelle mouture de la SQVMCS s'accorde avec les demandes et les défis exprimés par le milieu minier québécois. L'AMQ salue notamment les initiatives conjointes du gouvernement visant à améliorer l'environnement d'affaires et à accélérer la concrétisation des projets, considérées dans la Stratégie comme l'une des quatre grandes orientations essentielles au développement de cette filière porteuse pour le Québec et ses régions.

« Cette Stratégie rassemble plusieurs éléments clés nécessaires afin de réaliser le plein potentiel du secteur minier québécois. Nous saluons l'approche proactive du gouvernement, notamment la volonté d'agir rapidement pour contrer l'accroissement constant des délais d'octroi des permis et autorisations, ainsi que la complexité administrative qui ralentissent l'industrie minière. Le secteur minier étant à la base d'un écosystème économique majeur, l'engagement à développer l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur des minéraux critiques et stratégiques, de l'extraction à la transformation et à la circularité, s'avère indispensable pour que le Québec puisse pleinement tirer profit des retombées économiques associées à cette filière. En planifiant dès maintenant les infrastructures nécessaires, le Québec se donne les moyens de concrétiser ses ambitions de développement. L'AMQ sera attentive à ce que cette Stratégie se matérialise par des résultats concrets au bénéfice de l'industrie et des communautés. », a déclaré Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec.

La concertation avec les parties prenantes demeurera primordiale afin d'associer des résultats tangibles à la SQVMCS. À ce titre, l'AMQ se réjouit de voir que l'implication des partenaires y tient une place significative et réaffirme son engagement à contribuer activement à sa réussite.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements: Francis Bérubé, Directeur, affaires publiques et environnement, 418-655-2256, [email protected]