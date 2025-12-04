L'industrie minière encouragée par le dépôt du projet de loi omnibus visant l'allègement réglementaire et administratif

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) accueille positivement le dépôt du projet de loi 11 visant l'allègement du fardeau réglementaire et administratif par le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Samuel Poulin. Plusieurs mesures proposées dans le projet de loi contribueront à améliorer la compétitivité et l'efficacité administrative dans le secteur minier.

« Cette initiative du gouvernement représente une avancée positive. Il est indispensable toutefois de poursuivre les efforts en ce sens afin que le Québec renforce son attractivité pour les investissements miniers, un secteur qui demeure essentiel à l'économie de nombreuses régions. Dans le contexte actuel, marqué par des défis économiques et géopolitiques, des mesures concrètes s'imposent, et l'allègement administratif et réglementaire constitue l'un des principaux leviers dont dispose le gouvernement pour soutenir le développement économique du secteur », souligne Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec.

La collaboration avec les milieux économiques est essentielle pour obtenir des résultats concrets et le gouvernement doit continuer en ce sens. L'AMQ analysera avec intérêt le projet de loi, notamment au niveau des propositions d'harmonisation, de réduction des formalités administratives et de ses impacts concrets pour les entreprises qui œuvrent dans le secteur minier.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements : Francis Bérubé, Directeur des affaires publiques et environnement, 418-655-2256, [email protected]