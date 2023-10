Stratégie globale de gestion des déchets radioactifs approuvée par le ministre canadien de l'Énergie et des Ressources naturelles

La SGDN assumera la responsabilité de la gestion à long terme des déchets de moyenne activité

TORONTO, le 5 oct. 2023 /CNW/ - La Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs est la première du genre au Canada et s'appuie sur une concertation menée pendant plus de deux ans avec les Canadiens, les peuples autochtones et les producteurs et propriétaires de déchets, ainsi que sur des études détaillées ayant porté sur des considérations techniques et sur les meilleures pratiques en vigueur dans le monde. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles avait demandé à la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) de diriger l'élaboration de la stratégie, en s'appuyant sur l'expérience et l'expertise acquises pendant plus de 20 ans par l'organisation lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre du plan canadien de gestion du combustible nucléaire irradié.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a approuvé les recommandations formulées par la SGDN dans la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs. La stratégie a été soumise à l'examen du ministre le 30 juin 2023.

La stratégie énonce deux recommandations clés pour combler les lacunes des plans actuels de gestion à long terme des déchets :

Stocker les déchets de faible activité dans plusieurs installations de stockage en surface, dont la mise en oeuvre serait gérée par les producteurs et les propriétaires de déchets;

dans plusieurs installations de stockage en surface, dont la mise en oeuvre serait gérée par les producteurs et les propriétaires de déchets; Stocker les déchets de moyenne activité et les déchets de haute activité autres que le combustible dans un dépôt géologique en profondeur mis en oeuvre par la SGDN.

Dans une prochaine étape, la SGDN commencera à élaborer un processus fondé sur le consentement destiné à trouver un site de dépôt pour les déchets de moyenne activité et les déchets de haute activité autres que le combustible. Bien que distincts des efforts actuellement déployés par l'organisation pour mettre en oeuvre un dépôt géologique en profondeur pour le stockage à long terme du combustible nucléaire irradié, ces nouveaux travaux bénéficieront grandement de l'expertise et de l'expérience de la SGDN dans ce domaine.

À propos de ces types de déchets :

Les déchets de faible activité proviennent principalement des centrales nucléaires et des utilisations médicales, universitaires, industrielles et commerciales des matières radioactives (têtes de vadrouilles, chiffons, serviettes en papier, etc.). Ces articles ne dégagent pas de chaleur et leur niveau de radioactivité est tel qu'ils devront rester confinés et isolés pendant quelques centaines d'années.

Les déchets de moyenne activité comprennent les composants usés comme les filtres, les résines, les pompes, etc. des centrales nucléaires, des réacteurs de recherche et des fabricants d'isotopes médicaux. Ces déchets génèrent une quantité minimale de chaleur, mais nécessiteront un degré de confinement et d'isolement plus élevé et une période de stockage plus longue que les déchets de faible activité.

Les déchets de haute activité incluent principalement le combustible nucléaire irradié, mais une très petite quantité de déchets de haute activité autres que le combustible est générée par d'autres activités, comme la production d'isotopes médicaux. Ces déchets émettent une quantité considérable de chaleur et de radioactivité et devront être confinés et isolés dans un dépôt géologique en profondeur pendant des centaines de milliers d'années.

« Le leadership technologique pris par le Canada dans le domaine de l'énergie nucléaire entraîne une responsabilité au regard de la gestion à long terme des déchets générés. Nous avons clairement entendu que les Canadiens et les peuples autochtones souhaitent que des mesures de gestion à long terme soient prises dès maintenant et qu'on n'abandonne pas cette responsabilité aux générations futures. La SGDN sera fière de mettre à profit son expertise pour contribuer à relever ce défi de grande importance pour le Canada. Nous sommes impatients de jouer notre rôle dans la mise en oeuvre de cette stratégie et de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire l'élaboration d'un processus fondé sur le consentement qui aboutira à la sélection d'un site de dépôt pour les déchets de moyenne activité et les déchets de haute activité autres que le combustible. » -- Laurie Swami, présidente et chef de la direction, SGDN

« Pendant que le Canada progressera vers un avenir à faibles émissions de carbone, l'énergie nucléaire continuera d'être une source importante d'énergie fiable et non polluante pour des millions de Canadiens. Le Canada est un chef de file mondial dans le domaine nucléaire, y compris dans la gestion sûre et écologique des déchets radioactifs. La publication de la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs marque une étape importante dans la poursuite de la gestion responsable du secteur nucléaire canadien. » -- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

Tous les déchets radioactifs produits au Canada sont gérés de manière sûre et conformément aux meilleures pratiques internationales, qui sont fondées sur les meilleures données scientifiques dont nous disposons. Un cadre législatif exhaustif a été établi pour régir l'énergie et les technologies nucléaires, y compris les déchets radioactifs. Ce cadre a comme premier objectif la protection de la santé, de la sûreté, de la sécurité et de l'environnement.

La majorité des déchets radioactifs au Canada est déjà visée par des plans de stockage à long terme de tout premier ordre. Ces plans comportent cependant des lacunes et cette stratégie vise à assurer la planification de la gestion responsable de tous les autres déchets radioactifs, en particulier des déchets faible et moyenne activité et des déchets de haute activité autres que le combustible.

Créée en 2002, la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est une organisation à but non lucratif chargée d'assurer la gestion à long terme sûre des déchets radioactifs de moyenne et de haute activité canadiens, d'une manière qui protégera les gens et l'environnement pour les générations à venir.

La SGDN est guidée depuis plus de 20 ans par une équipe dévouée de scientifiques et d'ingénieurs de calibre mondial ainsi que par des détenteurs du savoir autochtone, qui élaborent ensemble des solutions innovantes et collaboratives pour assurer la gestion des déchets nucléaires.

