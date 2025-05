TORONTO, le 12 mai 2025 /CNW/ - La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) a annoncé aujourd'hui les cinq entreprises avec lesquelles nous avons choisi de nous associer pour concevoir et planifier le dépôt géologique en profondeur canadien de combustible nucléaire irradié dans le nord-ouest de l'Ontario.

La SGDN, à titre de maître d'ouvrage du projet, travaillera avec WSP Canada Inc, Peter Kiewit Sons ULC (Kiewit), Hatch Ltd, Thyssen Mining Construction of Canada Ltd et Kinectrics Inc.

Chris Boyle, vice-président et ingénieur en chef de la SGDN, s'adresse aux fournisseurs au Centre de découverte et de démonstration de la SGDN. (Groupe CNW/Société de gestion des déchets nucléaires)

Les entreprises choisies fourniront des services de conception et d'ingénierie des infrastructures de l'installation, de planification de la construction, de conception et de construction du dépôt souterrain, de conseils en gestion du volet nucléaire et de conception des systèmes et des installations nucléaires.

La construction ne commencera que lorsque le projet de dépôt géologique en profondeur aura reçu le feu vert, au terme du processus réglementaire pluriannuel du gouvernement fédéral et du processus d'évaluation et d'approbation réglementaire dirigé par les Autochtones, un processus réglementaire souverain qui sera élaboré et mis en oeuvre par la Nation ojibwée de Wabigoon Lake.

La SGDN utilisera un modèle intégré de réalisation de projet pour concevoir et construire le dépôt géologique en profondeur -- soit une approche novatrice pour un projet novateur.

Les entreprises choisies et la SGDN travailleront à l'avancement du projet comme une seule et même équipe centralisée. Cette approche favorisera un climat de confiance et une communication ouverte entre toutes les parties, priorisant ce qui est le plus avantageux pour le projet en encourageant la collaboration entre la SGDN et les entreprises choisies. Toutes les entreprises participantes, y compris la SGDN, travailleront main dans la main tout au long du processus.

Cette approche contractuelle intégrée et collaborative sera idéale pour un mégaprojet à long terme aussi unique, le premier du genre au pays, qui fait appel à la contribution de nos collectivités hôtes, des autorités réglementaires et d'autres parties prenantes.

Les fournisseurs choisis auront les responsabilités suivantes :

Conception/ingénierie

WSP sera responsable de l'ensemble de la conception architecturale et de l'ingénierie du projet, à l'exclusion de l'ingénierie et de la conception liées au forage du dépôt souterrain, à l'amoncellement de roche excavée, aux puits, aux chevalements, aux appareils de levage et au Centre d'emballage du combustible irradié.

Construction

Kiewit sera responsable de l'ensemble des travaux de conception requis pour bâtir les installations liées au dépôt géologique en profondeur.

Conception de l'excavation du dépôt

Hatch sera responsable de tous les aspects de la conception du projet liés à la construction des parties excavées du dépôt, à la gestion de la roche excavée et à la construction des puits d'accès, des chevalements et des systèmes de levage.

Construction du dépôt souterrain

Thyssen Mining sera responsable de la conception des travaux de construction souterrains liés à la zone de services, d'essais et de démonstration, ainsi que des travaux de fonçage des trois puits desservant le dépôt.

Conseils en matière de gestion nucléaire

Kinectrics aura comme responsabilité de fournir une expertise et des conseils approfondis en gestion des opérations nucléaires afin d'éclairer le développement, la planification, la conception, la supervision, le cadre d'assurance et les programmes d'assurance de la qualité du projet.

Systèmes et installations nucléaires

Hatch sera responsable de tous les aspects du projet liés aux installations nucléaires et au Centre d'emballage du combustible irradié.

Citations

« La SGDN est fière de nous associer avec cinq entreprises expérimentées et respectées pour concevoir et planifier le dépôt géologique en profondeur canadien, et nous sommes impatients de travailler avec elles en vue de progresser vers notre objectif de confiner et d'isoler le combustible nucléaire irradié canadien. Bien qu'il s'agisse d'un projet unique au Canada, les besoins fondamentaux sont bien établis et les entreprises choisies ont une expérience approfondie en exploitation minière, conception de la construction et manipulation des matières nucléaires. »

-- Laurie Swami, présidente et chef de la direction, Société de gestion des déchets nucléaires

« Hatch travaille en collaboration avec la SGDN sur le projet de dépôt géologique en profondeur depuis 2015, ayant soutenu les premières étapes de conception et de planification des installations de surface, des puits, de l'infrastructure souterraine et du Centre d'emballage du combustible irradié. Nous sommes heureux de participer à ce projet très important pour le Canada et nous sommes fiers de pouvoir mettre à contribution notre expérience en réalisation de projets intégrés ainsi que notre expertise minière et nucléaire pour mener à bien ce projet avec la SGDN et les parties choisies. »

-- John Bianchini, PDG, Hatch

« C'est avec fierté que Kiewit se joint à des chefs de file de l'industrie pour réaliser ce premier projet du genre au Canada. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer par notre expertise au modèle collaboratif de ce projet, qui profitera au Canada et aux collectivités locales pour des générations à venir. »

-- Patrick Lamarre, président, Kiewit Canada Group

« Kinectrics est enthousiaste à l'idée de se joindre à l'équipe du projet qui concevra et construira le dépôt géologique en profondeur destiné à la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié canadien. Ce dépôt protégera l'environnement pour les générations futures. En tant que conseillers en gestion nucléaire pour ce projet, nous mettrons à profit notre vaste expérience en exploitation, ingénierie, autorisation et gestion d'installations nucléaires pour mener à bien ce projet en collaboration avec l'équipe assemblée, continuant ainsi à soutenir la capacité de l'industrie nucléaire à fournir une électricité propre, sûre et fiable aux Canadiens. »

-- David Harris, président-directeur général, Kinectrics

« L'entreprise Thyssen Mining est honorée d'avoir été choisie comme promoteur privilégié pour le volet de la construction minière du dépôt géologique en profondeur de la SGDN, un choix qui souligne la confiance accordée à notre équipe et à notre organisation. Forts de plus de 60 ans d'expérience dans les secteurs de l'exploitation minière souterraine et du génie civil en Amérique du Nord, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en partenariat avec des collectivités autochtones de tout le pays pour réaliser de manière responsable des projets durables sur leurs terres. Nous travaillerons sur le dépôt géologique en profondeur en collaboration avec nos nouveaux partenaires, en mettant à profit notre sens de l'innovation et notre expertise de premier ordre -- tout en respectant toujours les personnes touchées et les collectivités au sein desquelles nous travaillons. Thyssen Mining est fière de faire partie de l'équipe qui réalisera ce projet unique, dont les Canadiens pourront tous être fiers. »

-- Colin Wilson, PDG, Thyssen Mining

« Le dépôt géologique en profondeur représente un pas important pour l'avenir énergétique propre du Canada, lui qui offrira une solution sûre pour le stockage du combustible nucléaire irradié. Nous sommes impatients chez WSP de contribuer, grâce aux technologies les plus récentes et notre vaste expertise, à la réalisation de ce projet d'une valeur inestimable pour les Canadiens. »

-- Marie-Claude Dumas, présidente, WSP au Canada

Faits en bref

Le 28 novembre 2024, la SGDN, conformément aux décisions prises relatives au consentement des collectivités, a choisi la Nation ojibwée de Wabigoon Lake et le canton d'Ignace comme collectivités hôtes pour le dépôt géologique en profondeur canadien de combustible nucléaire irradié.

Depuis plus de 60 ans, les Canadiens et les peuples autochtones comptent sur l'énergie nucléaire propre pour alimenter leurs maisons, leurs entreprises et leurs villes.

La production d'énergie nucléaire a comme sous-produit incontournable le combustible nucléaire irradié. Bien que le combustible nucléaire irradié au Canada soit actuellement géré en toute sûreté dans des installations de stockage provisoires qui se trouvent sur les sites des réacteurs et des laboratoires, cette approche ne convient pas à long terme.

La conception du dépôt géologique en profondeur comprend une série de barrières ouvragées et naturelles qui se conjugueront pour confiner et isoler le combustible nucléaire irradié à une profondeur de 650 à 800 mètres sous terre.

Après des études techniques exhaustives et un vaste programme de concertation, la SGDN a choisi un site qui est sûr et dont les collectivités associées ont démontré qu'elles comprenaient le projet et qu'elles appuyaient le lancement de l'étape suivante du processus.

Ce processus a été guidé par l'engagement de la SGDN à promouvoir la réconciliation, un engagement qui vise la cocréation d'un avenir commun fondé sur le traitement équitable et le respect des droits et du bien-être des peuples autochtones.

Le dépôt géologique en profondeur fera l'objet d'un processus d'examen réglementaire approfondi qui a pour but de s'assurer qu'il n'aura pas d'effets néfastes sur les gens ou l'environnement. Ce processus rigoureux visera à ce que la sûreté du dépôt, telle que la conçoit la SGDN, soit confirmée de manière indépendante, à savoir par la Commission canadienne de sûreté nucléaire et par l'évaluation d'impact du gouvernement du Canada .

À propos de la SGDN

Fondée en 2002, la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est une organisation à but non lucratif chargée d'assurer la gestion à long terme sûre des déchets radioactifs de moyenne et de haute activité canadiens, d'une manière qui protégera les gens et l'environnement pour les générations à venir.



La SGDN est guidée depuis plus de 20 ans par une équipe dévouée de scientifiques et d'ingénieurs de calibre mondial ainsi que par des détenteurs du savoir autochtone, qui élaborent ensemble des solutions innovantes et collaboratives pour assurer la gestion des déchets nucléaires.

