« À la SGDN, nous avons une responsabilité importante envers les Canadiens et les peuples autochtones. Nous devons travailler ensemble pour mettre en place des solutions à un défi complexe et multigénérationnel : la gestion à long terme sûre des déchets radioactifs, a déclaré Laurie Swami, présidente et chef de la direction de la SGDN. Nous avons réalisé d'importants progrès en 2024, qu'il s'agisse de la sélection d'un site pour le dépôt géologique en profondeur canadien, de l'avancement de nos travaux techniques et d'ingénierie, en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux, ou de la concertation avec le public pour continuer à éclairer et à orienter nos travaux. »

En application de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, le rapport annuel a été présenté au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, Jonathan Wilkinson, le 24 mars 2025. Conformément au processus ouvert et transparent exigé par la loi, le rapport sera déposé au Parlement.

Voici quelques-unes des principales réalisations de 2024 décrites dans le rapport annuel :

Le 28 novembre 2024, la SGDN a franchi une étape historique en sélectionnant un site hôte pour le dépôt géologique en profondeur canadien de combustible nucléaire irradié, progressant ainsi dans la réalisation de notre important engagement pris envers les Canadiens et les peuples autochtones de ne pas léguer aux générations futures le fardeau de la gestion de ces déchets.

Après des années d'études techniques et de concertation sociale, la SGDN a choisi un site qui répond à trois critères clairs : il peut confiner et isoler de manière sûre le combustible nucléaire irradié canadien, le combustible irradié peut être transporté en toute sûreté jusqu'au site, et le site est associé à des hôtes informés et consentants, à savoir la Nation ojibwée de Wabigoon Lake et le canton d'Ignace , qui ont tous deux fourni une démonstration convaincante de leur volonté de voir le projet aller de l'avant.

et le , qui ont tous deux fourni une démonstration convaincante de leur volonté de voir le projet aller de l'avant. La SGDN a poursuivi sa collaboration sur la conception du dépôt avec des pairs internationaux.

La SGDN a commencé à élaborer un processus de sélection d'un site pour un second dépôt géologique en profondeur qui accueillera les déchets de moyenne activité et les déchets de haute activité autres que le combustible, ainsi que le combustible nucléaire irradié que pourraient générer d'éventuelles nouvelles installations nucléaires.

La SGDN a réimaginé sa vision, sa mission et ses valeurs afin qu'elles reflètent l'évolution de son organisation et pour définir les normes en vertu desquelles elle prendra ses décisions et elle se comportera allant de l'avant, notamment en continuant à cheminer vers la réconciliation aux côtés des peuples autochtones.

En plus du rapport annuel de 2024, la SGDN a publié son plus récent plan de mise en oeuvre , qui décrit les activités qu'elle prévoit de mener au cours des cinq prochaines années (2025-29). Le plan de mise en oeuvre est régulièrement évalué et mis à jour en tenant compte des commentaires du public. Le public peut faire part de ses réflexions en remplissant un sondage en ligne , qui restera ouvert jusqu'au 6 juin 2025.

