Les Canadiens et les peuples autochtones ont clairement indiqué qu'il était essentiel que la génération actuelle prenne dès maintenant la responsabilité de gérer de manière sûre et à long terme le combustible nucléaire irradié canadien. Cette annonce marque un grand pas dans la réalisation de cette promesse de ne pas léguer ce fardeau aux générations futures.

« Il s'agit d'un moment historique, a déclaré Laurie Swami, présidente et chef de la direction de la SGDN. Ce projet résoudra un problème environnemental et soutiendra les objectifs de lutte contre les changements climatiques du Canada. La décision d'aujourd'hui est le fruit d'un processus de sélection d'un site fondé sur le consentement et dirigé par les Canadiens et les peuples autochtones. Nous venons véritablement d'écrire une page d'histoire. »

Il existe un consensus scientifique international selon lequel la solution la plus sûre pour assurer la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié est un dépôt géologique en profondeur, et le Canada est l'un des pays de tête pour ce qui est de la mise en oeuvre de cette solution.

La SGDN avait lancé en 2010 son processus de sélection d'un site fondé sur le consentement et les priorités des collectivités. Elle s'était alors clairement engagée à ce que le plan canadien de gestion du combustible nucléaire irradié n'aille de l'avant que dans une région où le site répondrait à des normes de sûreté rigoureuses et serait associé à des hôtes informés et consentants. Elle s'était également engagée à ce que le projet soit mis en oeuvre d'une manière qui favoriserait le bien-être des collectivités hôtes, tel que défini par celles-ci.

Les résidents des deux collectivités hôtes ont démontré leur consentement à ce que le processus passe à l'étape suivante. Plus tôt ce mois-ci, la NOWL a confirmé son consentement à l'issue d'un processus décisionnel ouvert à tous ses membres. Le processus de décision du canton d'Ignace, auquel a participé ses résidents, s'est achevé au mois de juillet, confirmant également le consentement de la collectivité.

Cette décision importante pour le Canada a été rendue possible grâce au leadership des collectivités et à leur participation active à une décennie d'apprentissage et de réflexion sur leur avenir. La sûreté du site a également été validée par le biais d'évaluations rigoureuses et d'études techniques.

« Nous avons beaucoup appris de toutes les collectivités qui ont participé à ce processus au fil des années, a déclaré Lise Morton, vice-présidente de la sélection d'un site à la SGDN. En nous posant des questions difficiles, elles ont aidé la SGDN à grandir et à devenir une meilleure organisation, en plus d'avoir directement aidé à façonner le projet. »

Le projet apportera un large éventail d'avantages aux collectivités hôtes, à la région et au Canada dans son ensemble au cours de 175 années de sa mise en oeuvre. Cela comprend de nouveaux emplois qui seront créés et des investissements qui seront faits dans le bien-être des collectivités en fonction des priorités qu'elles ont elles-mêmes définies.

Alors que le processus de décision réglementaire s'apprête à commencer, le Canada va maintenant franchir une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de cette solution de gestion à long terme pour son combustible nucléaire irradié, une solution qui protégera les gens et l'environnement, y compris l'eau, tout en soutenant ses objectifs de sécurité énergétique et de lutte aux changements climatiques.

Pour de plus amples informations sur ce projet, veuillez consulter la fiche d'information de la SGDN.

Depuis plus de 60 ans, les Canadiens et les peuples autochtones comptent sur l'énergie nucléaire propre pour alimenter leurs maisons, leurs entreprises et leurs villes.

Cette production d'énergie nucléaire a comme sous-produit incontournable le combustible nucléaire irradié. Bien que le combustible nucléaire irradié au Canada soit actuellement géré en toute sûreté dans des installations de stockage provisoires qui se trouvent sur les sites des réacteurs et des laboratoires, cette approche ne convient pas à long terme.

La conception du dépôt géologique en profondeur comprend une série de barrières ouvragées et naturelles qui se conjugueront pour confiner et isoler le combustible nucléaire irradié.

La SGDN a seulement pris en considération les régions où au moins une collectivité avait exprimé un intérêt à en apprendre davantage sur le projet et à explorer son aptitude à l'accueillir.

Vingt-deux collectivités l'ont fait, et la SGDN a par la suite progressivement réduit le nombre de collectivités potentielles au fil d'études techniques de plus en plus poussées et de concertation avec elles, leurs collectivités voisines et les Premières Nations sur les territoires traditionnels desquelles se trouvaient les sites potentiels.

À partir de 2020, les activités se sont concentrées sur les deux sites restants, l'un dans la région de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake-Ignace et l'autre dans la région de la Nation ojibwée de Saugeen-South Bruce, tous deux en Ontario .

. Après des études techniques approfondies et un vaste programme de concertation, la SGDN a choisi un site sûr dont les collectivités hôtes ont démontré qu'elles comprenaient le projet et qu'elles appuyaient son intégration à leur collectivité.

Ce processus a également été guidé par l'engagement de la SGDN envers la réconciliation, un engagement qui vise la cocréation d'un avenir commun fondé sur le traitement équitable et le respect des droits et du bien-être des peuples autochtones.

La SGDN a accepté un PEAR (processus d'évaluation et d'approbation réglementaire) dirigé par les Autochtones, un processus réglementaire souverain qui sera élaboré et mis en oeuvre par la Nation ojibwée de Wabigoon Lake (NOWL). La NOWL concevra le processus avec l'objectif que les incidences du projet soient évaluées en fonction des valeurs anishinabées de la NOWL et que les conditions permettant d'atténuer ces incidences soient définies par la NOWL et respectées par la SGDN. Cette approche est conforme aux engagements de la SGDN en matière de réconciliation, et la SGDN se réjouit de collaborer avec la NOWL à la mise en oeuvre de son processus souverain.

En plus du PEAR de la NOWL, le projet amorcera maintenant le processus rigoureux de décision réglementaire qui visera à confirmer de manière indépendante, à savoir par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et par le biais du processus d'évaluation d'impact du gouvernement du Canada , la sûreté du dépôt telle que la conçoit la SGDN.

« Nous prenons acte de la décision de la SGDN concernant le choix du site et nous sommes impatients de continuer à travailler en étroite collaboration avec elle alors que ce projet entrera dans la phase d'évaluation réglementaire. La NOWL considère que notre rôle en tant qu'hôte du combustible nucléaire irradié canadien représente l'une des responsabilités les plus importantes de notre époque. Nous ne pouvons pas ignorer ce défi et permettre qu'il devienne un fardeau pour les générations futures. Nos membres ont clairement exprimé dans notre décision que nous avons la bravoure et le courage de passer à l'étape suivante de ce projet. »

« Le processus d'évaluation et d'approbation réglementaire de la NOWL (PEAR-NOWL) affirme nos droits souverains tout en protégeant nos valeurs et nos lois anishinabées. Ce projet fera l'objet d'un examen minutieux dans le cadre du processus réglementaire de notre Nation en plus de l'examen réglementaire qui sera réalisé par l'Agence canadienne d'évaluation d'impact et la CCSN. Wabigoon veillera à ce que la sûreté, la protection de l'environnement et les valeurs anishinabées soient respectées tout au long de ce processus. »

Clayton Wetelainen, chef de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake

« Le canton d'Ignace est honoré et ravi d'avoir été choisi par la Société de gestion des déchets nucléaires comme site d'un dépôt géologique en profondeur où sera stocké le combustible nucléaire irradié canadien. L'annonce d'aujourd'hui marque le début de l'avenir de notre collectivité, de ses résidents, de sa jeunesse et de ses générations futures. Nous allons maintenant commencer à participer pleinement et avec engagement et dévouement au processus qui mènera à l'établissement du tout premier dépôt géologique en profondeur au Canada, en gardant comme objectif le renforcement de notre collectivité et de notre région et la prospérité future de tout le nord-ouest de l'Ontario. Nous remercions la SGDN, nos voisins de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake et, surtout, le personnel, les bénévoles et les résidents d'Ignace pour la confiance qu'ils nous ont témoignée et pour le temps qu'ils ont consacré pendant plus d'une décennie à notre réussite collective, c'est-à-dire à la sélection de notre collectivité aujourd'hui. »

Kim Baigrie, mairesse du canton d'Ignace

« Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à l'égard des collectivités de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake et du canton d'Ignace ainsi qu'aux nombreuses autres collectivités qui ont participé au processus de sélection d'un site pour le leadership consciencieux et l'engagement actif dont elles ont fait preuve. Je félicite également la SGDN pour son travail acharné et de longue haleine et pour les progrès qu'elle a accomplis dans la mise en oeuvre d'un plan sûr, responsable et éclairé. Grâce à notre engagement en matière de santé et de sûreté, l'énergie nucléaire canadienne continuera à alimenter les collectivités du pays et nos alliés dans le monde entier, offrant en même temps des emplois et des possibilités aux Canadiens pour des générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je remercie les dirigeants de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake et du canton d'Ignace pour leur leadership et leur consentement à accueillir ce projet d'une importance capitale. Alors que notre gouvernement travaille à élargir notre parc nucléaire sans émissions pour répondre à la demande croissante d'énergie, l'Ontario est en train de consolider sa position de chef de file mondial dans chaque étape du cycle nucléaire - et cette réussite de la SGDN n'en est que le dernier exemple. »

L'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Énergie et de l'Électrification de l'Ontario

À propos de la SGDN

Fondée en 2002, la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est une organisation à but non lucratif chargée d'assurer la gestion à long terme sûre des déchets radioactifs de moyenne et de haute activité canadiens, d'une manière qui protégera les gens et l'environnement pour les générations à venir.

La SGDN est guidée depuis plus de 20 ans par une équipe dévouée de scientifiques et d'ingénieurs de calibre mondial ainsi que par des détenteurs du savoir autochtone, qui élaborent ensemble des solutions innovantes et collaboratives pour assurer la gestion des déchets nucléaires.

