Stratégie de l'eau 2025-2034 - Montréal dévoile son engagement pour l'avenir de l'eau

MONTRÉAL, le 4 juin 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal dévoile sa Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034, qui représente son engagement pour l'avenir de cette ressource essentielle au cours de la prochaine décennie.

Fruit d'une réflexion avec les partenaires et d'une consultation publique, cette nouvelle stratégie a été pensée en fonction des grands enjeux qui touchent l'agglomération de Montréal, soit l'utilisation responsable de la ressource, l'adaptation et la résilience, la protection de l'environnement et l'équité intergénérationnelle.

La Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034 s'articule ainsi autour de cinq orientations, 16 objectifs et 14 engagements.

Orientation 1 : Réduire le gaspillage de l'eau potable pour favoriser un usage responsable en minimisant les pertes d'eau potable, en favorisant l'usage de l'eau non potable et en réduisant les usages excessifs de l'eau potable.

en minimisant les pertes d'eau potable, en favorisant l'usage de l'eau non potable et en réduisant les usages excessifs de l'eau potable. Orientation 2 : Assurer l'accès et la sécurité de l'approvisionnement en eau potable de qualité en protégeant les sources d'eau brute, en réduisant le risque de perturbation de l'approvisionnement en eau potable et en préservant la qualité de l'eau potable.

en protégeant les sources d'eau brute, en réduisant le risque de perturbation de l'approvisionnement en eau potable et en préservant la qualité de l'eau potable. Orientation 3 : Réduire les impacts des pluies sur la collectivité et l'environnement en privilégiant le ruissellement vers le milieu naturel, en améliorant la résilience du cadre bâti face aux fortes pluies et en poursuivant l'amélioration du réseau de drainage.

en privilégiant le ruissellement vers le milieu naturel, en améliorant la résilience du cadre bâti face aux fortes pluies et en poursuivant l'amélioration du réseau de drainage. Orientation 4 : Réduire en quantité et en variété les contaminants issus des eaux usées et pluviales en minimisant les contaminants à la source, en réduisant le risque de rejets d'eaux usées en rive sans traitement, en améliorant la qualité des rejets à l'effluent des stations et en réduisant et valorisant des matières résiduelles.

en minimisant les contaminants à la source, en réduisant le risque de rejets d'eaux usées en rive sans traitement, en améliorant la qualité des rejets à l'effluent des stations et en réduisant et valorisant des matières résiduelles. Orientation 5 : Atteindre un équilibre durable et équitable pour financer les besoins de la gestion de l'eau en améliorant la planification des besoins d'affaires à long terme, en limitant la croissance des coûts de la gestion de l'eau et en pérennisant les revenus.

« L'eau est essentielle au fonctionnement de notre métropole. Notre nouvelle Stratégie montréalaise de l'eau, issue d'une grande mobilisation citoyenne, nous permettra de mieux répondre aux besoins actuels, d'affronter les défis devant nous et d'assurer aux générations futures un approvisionnement en eau potable de grande qualité, accessible à tous et à toutes. C'est notre projet collectif et notre héritage le plus important », a déclaré l'élue responsable de l'eau au comité exécutif, Maja Vodanovic.

La Stratégie est en cohérence avec le Plan climat Montréal, ainsi qu'avec le Plan stratégique Montréal 2030, dans le cadre desquels la métropole s'est notamment engagée à accélérer la transition écologique.

Consultez le document synthèse de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034.

