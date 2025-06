Montréal présente son nouveau commissaire aux personnes en situation d'itinérance et sa nouvelle commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer les nominations de Julien David-Pelletier au poste de commissaire aux personnes en situation d'itinérance et de Maty Diop au poste de commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques.

Ces deux nouveaux acteurs du changement entreront en fonction en juin 2025 et intégreront le Bureau des commissaires de la Ville de Montréal dirigé par Bochra Manaï. Ils travailleront aux côtés de Randy Legault-Rankin, commissaire aux relations avec les peuples autochtones. Ce Bureau a été créé pour renforcer les avancées de la Ville en matière de lutte contre le racisme, les discriminations systémiques, le capacitisme, l'itinérance et pour consolider les relations avec les peuples autochtones et adapter les services de la Ville à leurs réalités.

Une perspective de droits humains sur l'itinérance

Cofondateur de Juripop, Julien David-Pelletier s'est impliqué socialement tout au long de sa carrière juridique. En ancrant sa vision de l'itinérance comme un enjeu de droit, M. David-Pelletier s'est posé en facilitateur pour un meilleur accès à la justice pour les personnes plus vulnérables. Son expérience en tant que journaliste à Radio-Canada lui aura aussi permis de développer une connaissance approfondie des enjeux complexes reliés à la crise de l'itinérance.

En tant que commissaire, M. David-Pelletier coordonnera les efforts de la Ville dans la lutte contre la crise des vulnérabilités. Cela se fera notamment par la concertation et la planification avec les partenaires communautaires et institutionnels pour permettre le développement de services adaptés aux personnes itinérantes. Il conseillera aussi la direction générale de la Ville sur les meilleures pratiques en matière d'itinérance et portera ses positions auprès des autres paliers de gouvernement.

Dévouée au service de l'inclusion et de la diversité

Dotée de plus de douze ans d'expérience dans la réalisation de projets structurants favorisant l'inclusion et la lutte contre le racisme et les discriminations, Maty Diop s'est engagée activement pour bâtir des communautés plus justes et plus solidaires. Mme Diop a coordonné de nombreux programmes et a veillé au déploiement d'actions concrètes, en particulier en ce qui a trait à l'intégration de familles immigrantes et racisées dans différents quartiers de la métropole. Conseillère en planification à la Ville de Montréal depuis 2018 à l'arrondissement de LaSalle, elle y a notamment piloté les travaux du plan d'action inclusion et diversité culturelle.

À titre de commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, Mme Diop travaillera avec l'ensemble de l'appareil municipal pour continuer d'accélérer la transformation pour une administration exempte de racisme et de discriminations systémiques. Elle poursuivra la mise en place des changements systémiques qui s'opèrent à la Ville depuis 2021.

« C'est avec un grand plaisir que nous accueillons Julien David-Pelletier et Maty Diop au sein du Bureau des commissaires de la Ville de Montréal. Leur expertise et leur engagement seront des atouts majeurs pour faire progresser les dossiers prioritaires liés à l'itinérance, à la lutte contre le racisme, le capacitisme et toutes formes de discrimination. Je suis convaincue que la synergie qu'ils développeront avec Randy Legault-Rankin et toute l'équipe dirigée par Mme Bochra Manaï contribuera à faire en sorte que les voix des personnes autochtones, racisées, en situation de handicap ou vivant des vulnérabilités sociales soient pleinement entendues au sein de notre administration », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]